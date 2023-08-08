Универсальная техника для сельского хозяйства

Александр Шинкаренко еще не раз обратится за техникой к производителю Ростсельмаш Фото: Ирина ГЕРЦ

Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей развития Крыма. Большая часть посевной площади республики используется под зерновые культуры. А для качественной уборки урожая необходимы самые современные комбайны.

Лидирующие позиции в производстве современной сельскохозяйственной техники занимает компания Ростсельмаш. Линейка бренда включает в себя более 150 моделей, необходимых как для посева, так и для сбора урожая.

Спросом у аграриев по всей стране пользуются мощные и универсальные модели тракторов и комбайнов. А в числе последних новинок компания выпустила двухбарабанную машину шестого класса - зерноуборочный комбайн Т500. Техника предназначена для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. А ее мощность – до 360 лошадиных сил. Комбайн идеально подойдет для работы практически с любыми по урожайности полями и культурами и адаптирован под самые сложные условия уборки. Помимо простоты в использовании и высокой производительности, фермеры также отмечают увеличенную кабину Luxury Cab.

Зерноуборочный комбайн Т500 Фото: Ирина ГЕРЦ

ВЫГОДНО И УДОБНО

Преимущества комбайна Т500 оценили и крымские аграрии. Директор и один из собственников агрофирмы «Глория» Александр Шинкаренко занимается развитием сельскохозяйственной отрасли уже более 23 лет. Более чем на 2 тыс. гектарах земли в Советском районе республики предприятие выращивает популярные зерновые культуры. Разумеется, для уборки такого количества урожая необходима самая современная техника, ведь, несмотря на то, что 2023 год выдался дождливым, с начала уборочной компании аграрии ООО «Глория» собрали более четырех с половиной тысяч тонн культур.

- Александр Владимирович, для чего Ваша компания использует комбайн Ростсельмаш?

- Комбайн мы используем для уборки зерновых культур, таких как ячмень, пшеница, кориандр, подсолнечник. Раньше у нас была разная техника, но в нынешних условиях решили переходить только на отечественную – захотели поддержать наших производителей.

Уборка зерновых культур с помощью современной техники Фото: Ирина ГЕРЦ

- Почему выбрали именно комбайн Т500? Какие характеристики техники привлекли?

- В ноябре мы ездили на выставку «ЮгАгро» в Краснодарский край. Хотели приобрести не просто комбайн, а что-то современное. Выбор пал на комбайн Т500. Помимо наличия инновационных продуктов на этом комбайне, таких как система автоуправления и кондиционер, он является производительной техникой, относительно недавно вышедшей на рынок Российской Федерации. Здесь установлена кабина нового поколения, а двигатель очень мощный. А еще он двухбарабанный, то есть потери уменьшаются. По сравнению с другим нашим старым комбайном, производительность по намолоту у него больше. Это очень удобно. Мы этим комбайном пользуемся два месяца, и за это время не было никаких нареканий.

- Какие результаты показал комбайн за время его использования?

- Очень хорошие. С 17 июня мы скосили только этим комбайном около 550 гектаров зерновой группы – до 30 гектаров в день. Кстати, Т500 достаточно экономичная машина. Даже при высокой урожайности уходит порядка 13 литров дизельного топлива на гектар. В масштабах предприятия это очень мало.

С 17 июня аграрии убрали 550 гектаров зерна с помощью машины Фото: Ирина ГЕРЦ

- А как приобрели комбайн? Была ли какая-то поддержка государства?

- Покупали технику мы в лизинг на 7 лет с поддержкой государства. Я уверен, что за это время комбайн себя окупит. Мы перед покупкой сравнивали Т500 с аналогичными производителями, но в соотношении «цена-качество» техника Ростсельмаш впереди планеты всей. В обслуживании комбайн тоже обходится очень дешево – мы заказываем только расходные материалы. Очень понравилось быстрое оформление, безо всяких лишних документов.

- Удобно ли работать на комбайне компании Ростсельмаш?

- Я же не просто руководитель, я сам управляю техникой. Бывает, что в 6 утра выхожу «в поле» и только в 10 вечера возвращаюсь домой. Поэтому по своему личному опыту скажу – Т500 очень удобный комбайн, который к тому же в любой момент можно модернизировать. Компания «Югпром» сейчас устанавливает нам систему автоуправления, то есть техника сама двигается и разворачивается на поле параллельно нескошенным культурам.

- А если какие-то неполадки? Как они решаются?

- Проблем с ремонтом у нас нет. Если происходят какие-то мелкие неполадки, сервис «Югпром» оперативно выезжает и устраняет. Все мы понимаем, что ничего идеального нет. Хорошо, что техника отечественная, и поэтому все запчасти всегда есть в наличии – нам не нужно дополнительно ничего заказывать и долго ждать. Поэтому никаких минусов от использования комбайна Т500 я не вижу.

Комфортно оборудованная кабина Фото: Ирина ГЕРЦ

- Посоветуете ли Вы другим специалистам аграрной отрасли покупку комбайна Т500?

- Конечно, очень рекомендую. Более того, мы сами продолжим покупать технику у компании Ростсельмаш.

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