Был под наркотиками: в Севастополе полуголый мужчина устроил дебош в храме

Полиция проводит проверку. Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В пятницу, 11 августа, в Севастополе полураздетый мужчина устроил дебош в Свято-Никольском храме-памятнике, по факту случившегося проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Инцидент произошел днем на Северной стороне. В храм зашел полураздетый мужчина. Безо всяких причин он стал повреждать имущество храма.

– Дебошир вел себя агрессивно, и очевидцы сообщили об инциденте в полицию, – говорится в сообщении.

На место прибыли правоохранители. Выяснилось, что нарушитель – 33-летний житель Ростовской области. Ранее его судили за умышленное причинение вреда здоровью. У мужчины были признаки наркотического опьянения. Дебошир вел себя неадекватно и причинил себе телесные повреждения. Поэтому полицейские вызвали скорую и помогли доставить приезжего в больницу.

– В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, а также устанавливается сумма причинённого материального ущерба, – говорится в сообщении.

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