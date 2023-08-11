В Крыму вожатая оскорбляла детей из Шебекино по национальному признаку: ведется проверка

Ситуацией заинтересовалсь прокуратура Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму вожатую детского лагеря «Мультфильм», оскорблявшую детей из Белгородской области, отстранили от работы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства образования и науки.

О странной ситуации стало известно накануне. В социальных сетях появилось видео, на котором девушка, работавшая вожатой в лагере, кричала на детей из Шебекино. Девушка также оскорбляла их по национальному признаку. По информации некоторых Telegram-каналов, вожатая учится в одном из харьковских вузов.

На ситуацию отреагировали в Минобрнауки Крыма. Там подчеркнули, что детское оздоровительное учреждение «Мультфильм» включено в реестр организаций отдыха и оздоровления детей. У лагеря есть все необходимые разрешительные документы. Вожатую взяли на работу на законных основаниях.

– За истекший период трудовой деятельности жалоб от детей и родителей в адрес Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым не поступало, – отметили в ведомстве.

После резонансной ситуации, вожатую отстранили от должности. В пресс-службе крымской прокуратуры сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

– В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации отдыха детей. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в шебекинском управлении образования сообщили, что 7 августа в лагерь «Мультфильм» прибыли 115 юных жителей этого города. Восемь из них попали в изолятор из-за плохого самочувствия. Их планировали перевести в отряды через двое суток.

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