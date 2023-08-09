Крупнейший крымский банк получил за месяц более 150 заявок на получение образовательного кредита с господдержкой

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В июле клиенты крупнейшего крымского банка, который входит в Группу ВТБ, подали больше 150 заявок на оформление образовательных кредитов с государственной поддержкой по льготной ставке 3%.

Так, теперь каждый обучающийся вуза может самостоятельно оплатить свое обучение в любом российском высшем образовательном учреждении или колледже с действующей лицензией и аккредитацией РФ. Кредит предоставляется в рамках Государственной программы Российской Федерации «О государственной поддержке образовательного кредитования», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1448.

На оформление образовательного кредита было подано около 60% заявок на оформление образовательного кредита были поданы дистанционно на официальном сайте банка. Больше 70% заемщиков оформляют кредит для получения высшего образования, остальные – для получения среднего профессионального образования в колледжах и техникумах.

В топ образовательных учреждений, на обучение в которых клиенты РНКБ оформляют кредиты, вошли:

- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;

- Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского;

- Севастопольский государственный университет;

- Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина;

- Казанский (Приволжский) федеральный университет;

- Симферопольский политехнический колледж.

Ставка в 3% годовых субсидируется государством, при этом погашение кредита подразумевает льготный период не только на весь срок обучения, но и на следующие девять месяцев после него. На протяжении льготного периода студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй год и в полном объеме с третьего года.

Получить одобрение на кредит также может любой учащийся высшего или профессионального учебного заведения в возрасте от 14 лет, который заключил с учебным заведением договор об оказании платных образовательных услуг. Сумма кредита может составлять от 10 000 до 5 000 000 рублей, но не должна превышать стоимости обучения. Отметим, что кредит можно взять на оплату любого периода учебы (один семестр, год или все обучение целиком) и для любой формы обучения (очная, заочная, очно-заочная, в т.ч. дистанционная).

Подробнее ознакомиться с условиями оформления образовательного кредита можно на официальном сайте банка.

КАК ОФОРМИТЬ КРЕДИТ

Основные требования к заемщику - гражданство и постоянная регистрация в России. Возраст студента - от 14-ти лет, у него должен быть заключен договор с учебным заведением об оказании платных образовательных услуг. Какие документы нужны? Российский паспорт, номер СНИЛС и договор с учебным заведением (если заемщику меньше 18 лет, нужно письменное согласие одного из родителей и его паспорт). Справка о доходах не требуется.

Подробнее ознакомиться с условиями оформления образовательного кредита можно на официальном сайте банка. В среднем банк РНКБ выдает до 6000 потребительских кредитов ежемесячно.

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