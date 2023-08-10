В Крым летят тучи саранчи из Краснодара? Эколог оценил вероятность атаки вредителей

Фермеры Кубани жалуются на стаи из саранчи. Фото: Екатерина Литвиненко

Крымское лето всегда полно сюрпризов – то сильные ливни испортят отдых, то медузы заполонят все пляжи полуострова, то аномальная жара ударит в самый неподходящий момент. Но под конец сезона у отдыхающих появилась еще одна фобия – нашествие саранчи.

В социальных сетях появляются пугающие видео из Краснодарского края, как тучи огромных насекомых облепляют машины, фонари, палатки, прыгают по полю и даже образуют целые вихри на ветру. Жители Кубани жалуются, что саранча мешает им жить даже днем. Особенно проблема заботит тех, у кого есть огород и плодовый сад.

В первую очередь, облако из насекомых накрыли лиманы в Приморско-Ахтарском и Славянском районах. Как сообщил руководитель кубанского филиала «Россельхозцентра» Виталий Марченко, большая часть вредителей до сих пор находится недалеко от Азовского моря. Из-за низкой температуры и сильных ливней в районе они начали искать еду.

- На сегодняшний день пришло время, когда саранча уже окрылилась и начала летать. Мы наблюдаем тучи вредителей уже две недели, - рассказал kp.ru Марченко.

ЖДАТЬ ЛИ НАШЕСТВИЯ В КРЫМУ?

После неутешительных новостей из соседнего региона в Крыму запереживали - стоит ли ждать подобного и здесь? В Россельхозцентре республики отмечают, что сейчас насекомые двигаются в сторону юга России. Однако долетит ли саранча с Кубани до Крыма будет зависеть от погодно-климатических условий.

По словам профессора кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Сергея Иванова, сейчас на полуострове нет ни одного очага распространения саранчи. В то время, как в Краснодарском крае уже выявлено 89 на площади 2,5 тысяч га.

- Если у нас снова начнутся дожди или, наоборот, резко высохнут водоемы и озера, то эти вредители появятся, но если погода будет оставаться в пределах нормы без каких-либо аномалий, то бояться нашествия не стоит, - сообщил КП-Крым ученый.

Он также добавил, что азиатский вид саранчи не ест все подряд и не станет уничтожать весь урожай крымчан. Чаще всего насекомые выбирают для лакомства зерновые и бобовые. В случае нашествия вредителей садоводам порекомендовали отпугивать наглых насекомых стуком по металлическим кастрюлям и тазам. А фермерам можно заранее обработать поля разрешенными препаратами.

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