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Происшествия10 августа 2023 3:32

Ночью ПВО отбила атаку беспилотников на Севастополь

Минобороны: возле Севастополя уничтожены 11 украинских БПЛА
Дмитрий Коренев
Дежурными средствами ПВО поражены два БПЛА, еще девять подавлены средствами РЭБ

Дежурными средствами ПВО поражены два БПЛА, еще девять подавлены средствами РЭБ

Фото: Надежда ДАЦЮК

Ночью враг пытался атаковать Севастополь беспилотными летательными аппаратами, атака успешно отражена. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

– Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели потерпели крушение в акватории Черного моря. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, – говорится в сообщении.

1 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Кара-Кобы сбит беспилотный летальный аппарат. Дрон взорвался при падении на землю, загорелись трава и кустарники.

В ночь на 4 августа система ПВО сбила десять вражеских беспилотников в небе над Крымом, еще три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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