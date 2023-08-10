Ночью ПВО отбила атаку беспилотников на Севастополь

Дежурными средствами ПВО поражены два БПЛА, еще девять подавлены средствами РЭБ Фото: Надежда ДАЦЮК

Ночью враг пытался атаковать Севастополь беспилотными летательными аппаратами, атака успешно отражена. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

– Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели потерпели крушение в акватории Черного моря. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, – говорится в сообщении.

1 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Кара-Кобы сбит беспилотный летальный аппарат. Дрон взорвался при падении на землю, загорелись трава и кустарники.

В ночь на 4 августа система ПВО сбила десять вражеских беспилотников в небе над Крымом, еще три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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