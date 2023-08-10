Модница и Автостекольщик: в Симферополе появились новые бронзовые пчелы

Автостекольщика можно найти по переулку Лавандовому. Фото: Официальный сайт проекта.

Семейство симферопольских пчел, которые являются символом крымской столицы, пополнилось еще одной бронзовой статуэткой. Фигурка Автостекольщика появилась в районе Лавандового переулка возле одной из СТО.

- Наши Симферопольские пчелки - самые современные пчелы! Ни одна интересная профессия не ускользнет от их любопытного взгляда…Вы думаете, что пчелы не ездят на машинах? Просто мы еще многого не знаем... Ж-Ж-Ж-Ж-Ж Слышите? Это пчелиный автомотор, - рассказывают координаторы на официальном сайте проекта.

Автостекольщик стал 49 пчелой, которая украшает улицы Симферополя. В конце мая на площади Куйбышева также появились пчелки «В ролике» и «Под зонтиком». А в июле на привычное место вернулась пчела Модница. Несколько лет она простояла на перилах у входа в торговый центр на Евпаторийском шоссе, пока в ноябре прошлого года ее кощунственно не вырвали с креплений и не унесли в неизвестном направлении.

МОДНИЦА СНОВА НА МЕСТЕ

Найти Модницу не удалось, несмотря на написанное заявление в полицию, поэтому статуэтку пришлось отливать заново. Из-за того, что прежняя форма не сохранилась, у пчелки теперь другая внешность и новый наряд – спортивный костюм вместо пышного платья.

Пчела Модница сменила имидж. Фото: Симферопольские пчелы/Вконтакте

В этом году проекту Симферопольские пчелы исполнилось пять лет. Первая бронзовая статуэтка в центре города появилась в 2018 году. Проект зародился как частная инициатива одной из строительных компаний, сотрудники которой позаимствовали идею в польском Вроцлаве, где по городу расставлены небольшие фигурки гномов.

5 ЛЕТ ПРОЕКТУ

Суть проекта состоит в том, чтобы стимулировать симферопольцев к прогулкам по городу и привлечь туристов. Все пчелки пронумерованы и места их расположения нанесены на специальную карту. У пчелок есть сайт и даже сувенирная атрибутика. Каждая из них предтавляет какую-то профессию или увлечение.

Напомним, год назад Симферополь взбудоражила новость о краже сразу семи бронзовых статуэток проекта. Из Екатерининского сквера, парка Тренева и площадки возле Детского мира исчезли самые большие фигурки царицы Екатерины и князя Потемкина, высотой 20-22 сантиметра, а также статуэтки поменьше - Йога, Богиня красоты, Туристы, Семья, Дети и Девочка и голуби.

Позже полиция задержала 24-летнюю девушку, которая призналась, что сбила пчелок кувалдой и отнесла в пункт приема металлолома. Скупщики заплатили ей четыре тысячи рублей, в то время как каждая статуэтка обошлась создателям в 60-65 тысяч.

Найти украденные статуэтки так и не удалось – к тому времени их уже отправили на переплавку. Но авторы проекта пообещали восстановить их все.

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