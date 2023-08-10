«Мучаемся от гадости каждый год»: симферопольцы утопают в зарослях амброзии

Для борьбы с сорняком каждый день в городе выходит около 15 косарей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители крымской столицы целое лето жалуются на заросли амброзии. На какое-то время о растении было не слышно, но в начале августа проблема снова обострилась. На сорняк пожаловались симферопольцы в одном местном паблике.

- Амброзия заполонила район частного сектора возле Героев Сталинграда. Иртышская вся в этом ужасном растении! – пишут пользователи Сети.

- Ковыльная утопает в этой гадости, дети аллергики, мучаемся каждый год, косят как попало, ее ядами опрыскивать нужно, как только вылазит, а не косить, когда в 1,5 метра ростом, - подхватывают в комментариях.

Фото: Черный список Симферополь

Сорняк регулярно появляется во дворах жилых домов, на улицах и на территориях частных домовладений. Недавно заросли ядовитого растения обнаружили прямо в центре Симферополя. Они заполонили довольно большой участок земли, поэтому пешеходам приходилось обходить «чудо природы» стороной. Но куда больше неприятностей амброзия доставляет аллергикам, ведь как раз в начале августа она начинает цвести.

Фото: Черный список Симферополь

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местной горадминистрации, буквально она днях в Симферополе вновь начали борьбу с аллергенным растением – амброзией полыннолистной. Власти города уже заключили муниципальный контракт, который предусматривает удаление 44 гектаров растений химическим способом и 123 гектаров комбинированным.

- 1 мая по 1 июля, когда амброзия только начинает расти, городские территории обрабатываются химическим способом. Уже обработано 44 гектара – это общественные территории, парки, скверы, набережная реки Салгир. Второй этап длится с 1 июля по 20 октября – покос аллергена, уборка и повторная обработка химическим способом. Работы проводятся согласно графика, - рассказали в администрации.

Для борьбы с сорняком каждый день в городе выходит около 15 специально обученных людей.

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