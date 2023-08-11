«Ходит за мной как утка»: Алена Свиридова в Керчи приручила баклана

Дикая птица сама прилетела в гости. Фото: страничка певицы в соцсети

Неувядаемая Алена Свиридова продолжает рассказывать о морских буднях в Крыму. Утро певицы начинается с восходом солнца, чтобы успеть окунуться в море до жары. Артистка совершает заплывы на доске, когда есть волна, или в ластах, когда море спокойное. После этого – обход владений.

Домик певицы в поселке под Керчью буквально утопает в зелени. В ее палисаднике есть и розы, и гортензия, и даже лаванда с голубой елью и криптомерией. А в саду – айва и персики, первый урожай которых Свиридова собрала буквально на днях. Плоды, правда, подпортил мелкий жучок.

- Персики такие здоровенные, но, к сожалению, враги тут не дремлют. Все растения имеют врагов, с которыми ты постоянно борешься. Тут у них в косточках какой-то маленький мерзкий жучок с раздвоенной жопкой. Он, конечно, всю «малину» нам подпортил. Вернее, персик. И он начинает подгнивать изнутри. Вот такая постоянная борьба идет в природе и надо постоянно это иметь в виду, - отметила певица.

Певица собрала первый урожай персиков. Фото: Alenasviridova

Кроме соседской кошки, которая постоянно захаживает во двор артистки, керченскую дачу Алены Свиридовой облюбовал молодой баклан. Птица прилетела в надежде поживиться, и получив в качестве угощения свежих бычков, решила продолжить знакомство. Видео необычной встречи певица выложила у себя на страничке в соцсети.

- Я однозначно Маугли, теперь у меня в друзьях баклан. Это дикая птица, она просто пришла и сидит. Теперь это мой дружок. Получил такую же кличку - Дружок. Я его накормила бычками, теперь он за мной бегает, как утка, - рассказала Свиридова.

Баклан решил познакомиться поближе. Фото: alenasviridova

В Крыму Алена Свиридова обычно проводит все лето, периодически выезжая с концертами в другие регионы. Певица родилась в Керчи, а детство провела в Минске. Поэтому называет себя одновременно «крымчанкой, минчанкой и москвичкой».

В родном городе у нее запланирован концерт – первый за последние годы. Он приурочен ко Дню рождения певицы.

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