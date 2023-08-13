Мэр Евпатории объяснила зловонный запах на пляжах курорта

Камка - это ценный биоресурс. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымское побережье штормящее море выбрасывает водоросли, в итоге на пляжах появляется окаймление из морских растений, которое выглядят отталкивающе, да и пахнет дурно. Наступать на этот дар Нептун мерзко, а уж дышать зловонным воздухом и вовсе неприятно.

Глава администрации города Евпатории Елена Демидова высказалась в защиту водорослей, которые портят настроение отдыхающим:

- Камка - это ценный биоресурс, имеющий важное значение для морских обитателей. Она подлежит обратному возврату в море, выбрасывать ее категорически запрещено.

Камку очищают от бытового мусора и отвозят назад в море. Фото: Елена Демидова || ЕVпатория/Tg

Экология – дело святое, поэтому ответственные за пляжи сначала вручную вытаскивают из выброшенных водорослей пластик, целлофан и прочий мусор, а затем отвозят тину обратно в море, на расстояние не менее полукилометра от берега.

Причем уборка идет успешнее, если дует северо-восточный ветер, который «угоняет» камку подальше в море. Но на очистку нужно время – за сутки шторм может выбросить на сушу не одну тонну водорослей.

- Прошу жителей и гостей города с пониманием относиться к ситуации. Конечно, купаться на пляже в этот момент неудобно, есть характерный для водорослей запах, но главное, что нет опасности для здоровья человека. Напротив, во время высыхания камки выделяется большое количество йода, за который мы так ценим морской воздух, - подытожила Елена Демидова, отметив. – Санитарная очистка ведется, но не всегда получается быстро справиться с большим объемом тины, ведь иногда штормит несколько дней подряд.

Кстати, камку уважает не только мэр Евпатории, но и строители. На Авито можно найти множество объявлений о продаже сухих водорослей, которыми хорошо утеплять дома. Вдобавок из зостеры, так еще называют камку, делают прекрасные ортопедические матрасы.

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