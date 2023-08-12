Чем выше риск, тем больше ставка? Как выбрать банк с самыми выгодными условиями по кредитам и вкладам

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Каждый из нас хоть раз оказывался в ситуации, что деньги были необходимы именно в тот момент, когда их нет. В этих случаях на помощь готовы прийти банки с выгодными кредитными условиями. Действительно, рекламные объявления зачастую пестрят привлекательными предложениями со ставками от 5% годовых.

А неплохая альтернатива займам у финансовых организаций - подумать о будущем заранее, положив средства на вклад или депозит. Клиентам обещают приумножить их доход примерно на 10% за год. Однако на деле все оказывается сложнее, и оказаться в большом плюсе можно лишь выполнив некоторые условия.

«Комсомолка» узнала, по каким критериям формируются банковские ставки, и как выбрать действительно выгодные программы.

КРЕДИТЫ

Годовой процент складывается из двух основных факторов: риск невыплаты кредита заемщиком и ключевая ставка Центробанка (сейчас она составляет 8,50%). Финансовым организациям попросту невыгодно понижать годовой процент, так как при равном или меньшем проценте банк ничего не заработает на кредитовании. Это не относится лишь к льготным госпрограммам.

Ставки по кредитам в банках снижаются, когда падает ключевая ставка ЦБ. Так, банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, уменьшал процент по кредитам в прошлом году несколько раз. Теперь клиенты могут взять миллион на год под 10,9%. Условия кредитования при этом полностью прозрачны - никаких дополнительных скрытых платежей или комиссий платить не потребуется. Именно по этим причинам с каждым месяцем объем кредитования в банке только растет. От ключевой ставки зависит цена кредитов и размещение денег на банковских счетах. Ипотека, автокредиты также зависят от ключевой ставки, поскольку при ее увеличении или уменьшении меняется и спрос на эти продукты.

Как правило, повышенными процентными ставками финучреждения страхуют себя от невыплаты кредита. К примеру, если потенциальный заемщик не является зарплатным клиентом именно этой организации, но хочет взять крупную сумму в долг, ставка будет выше, чем у держателей зарплатных и пенсионных карт. Ведь в последнем случае банк знает о доходах конкретно этого человека и уверен в его платежеспособности.

В рекламных объявлениях кредитные организации обычно указывают минимально возможный процент по кредитам, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов. Но зачастую люди сталкиваются с «подводными камнями» - обязательного страхования займа, покупки дополнительных банковских продуктов или же выполнения других условий. Что уж говорить, страховка, предложенная банком, может быть равна 15-20% от суммы кредита. Кроме того, на рекламном билборде иногда показана лишь ставка за первый месяц пользования кредитом, а с последующих она значительно увеличится. Еще один вариант - чтобы получить выгодный процент, необходимо ежемесячно тратить определенную сумму по карте этого банка.

Перед тем, как подписать договор, советуем обратить внимание на итоговую сумму, которую необходимо будет вернуть кредитному учреждению. Именно она и является полной стоимостью кредита, а реальная процентная ставка всегда указывается в правом верхнем углу.

ДЕПОЗИТЫ

Размер ключевой ставки Центробанка напрямую влияет и на процент годовых, которые предоставляют банки. Поэтому, если в случае с кредитами, заемщику выгоднее, когда она ниже, то при оформлении депозита все наоборот: чем выше ставка, тем больше проценты по вкладам.

Еще одним важным фактором является длительность вклада. Чем дольше денежные средства находятся в банке, тем больший процент получит их владелец. Кроме того, учитывается и возможность снятия или пополнения депозитного счета. Ставка может быть выше в том случае, если это не предусмотрено. Так, клиенты РНКБ могут рассчитывать на выгодные условия по депозитам при открытий вкладов «Я помогаю защитникам Родины» (до 8,0%) и «Максимальный» (7,0%). В первом случае снимать деньги и пополнять счет не выйдет на протяжении всего срока, прописанного в договоре, а во втором клиент сможет в любой момент вывести со счета уже накопленные проценты.

Слишком высокие ставки по депозитам, к слову, должны насторожить. 40%-50% годовых вкладчикам, как правило, могут пообещать представители финансовых пирамид, а не надежные финансовые учреждения с высоким рейтингом. Но это не значит, что рекламным объявлениям с выгодными для клиента ставками совершенно нельзя верить. Необходимо лишь изучить все условия. Так, иногда банки выставляют акционные предложения, которые действуют небольшой промежуток времени - можно успеть выгодно вложить деньги.

Советуем учитывать тот факт, что в объявлении иногда указана максимальная ставка по вкладу, где действуют так называемые «лестничные» условия начисления процентов: общий срок вклада делится на несколько периодов и во время каждого из них действуют разные ставки. Как правило, она возрастает с каждым новым периодом. Для того, чтобы узнать доходность такого вклада, нужно посчитать среднюю ставку за весь срок его действия.

Хранить средства на депозите гораздо выгоднее, чем копить наличные дома «в тумбочке». Помимо очевидных плюсов, это поможет деньгам не обесцениться. А выбрать максимально привлекательный вклад помогут сотрудники банка.

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