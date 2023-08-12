Гоцанюк: ночью в Крым завезли горюче-смазочные материалы

В последнее время в Крыму отмечался дефицит топлива и рост цен на бензин Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня ночью в Крым поступили горюче-смазочные материалы. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. По его словам, уже к вечеру топливо появится на всех АЗС полуострова. Напомним, в последнее время в Крыму наблюдался рост цен на бензин, а также его нехватка на некоторых заправках.

- До 17 часов сегодня ГСМ появятся на всех автозаправочных станциях Крыма. Ситуацию контролирую лично, - отметил Гоцанюк.

Глава Совмина также заверил, что в случае завышения цен на топливо, к владельцам АЗС будут применены «все законные меры реагирования».

- Прошу крымчан и гостей полуострова в случае отсутствия топлива на АЗС или завышения его стоимости сообщать на прямые линии Совета Министров Республики Крыма и оставлять комментарии на моих страницах в социальных сетях,- сообщил глава Совмина.

Ранее в Министерстве топлива и энергетики республики объяснили резкое сокращение поставок топлива в Крым проблемами с логистикой, в частности, ограничениями в работе Керченской паромной переправы. По данным ведомства, из-за закрытия железнодорожной части Крымского моста для составов с ГСМ, доставка топлива осуществляется исключительно паромами. Однако в связи с рисками, движение железнодорожных паромов осуществляется только днем.

По этой причине резко сократились поставки топлива в Крым, а также в три раза выросли сроки доставки и как следствие наблюдался рост цен бензин на АЗС, отмечали в Минтопэнерго.

Власти республики в свою очередь обещали увеличить поставки топлива в Крым.

Напомним, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что снижение цен на топливо в Крыму может произойти не раньше конца 2023 или начала 2024 года. По его словам, это случится, если наладить прямые поставки по долгосрочным контрактам с производителями. Тогда цены на топливо в Крыму не будут зависеть от внешних факторов. При этом Юшков подчеркнул, что на выстраивание такого механизма уйдет несколько месяцев.

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