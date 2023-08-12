Аксенов: над Керченским проливом сбили две украинские ракеты

Над Керченским проливом днем 12 августа 2023 года сбили две укрраинские ракеты Фото: Юлия МАРКИНА

В районе Керченского пролива днем 12 августа сбиты две вражеские ракеты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, атаку отразили силы ПВО. Ранее в соцсетях появились сообщения о громких звуках в районе Крымского моста.

- В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден, - заверил Аксенов.

В Минобороны РФ уточнили, что попытка удара по Крымскому мосту была предпринята зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

- Украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет, - отметили в ведомстве.

Как уточнил советник главы Крыма Олег Крючков, специальными службами над Крымским мостом «была поставлена дымовая завеса». Движение по транспортному переходу временно приостановлено.

- Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, - говорится в сообщении официального Telegram-канала с оперативной информацией на Крымском мосту.

Как заверил Олег Крючков, в ближайшее время движение будет возобновлено.

Власти республики просят жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении очередной атаки на Крым. По данным ведомства, в ночь на 12 августа ВСУ выпустили в сторону полуострова 20 беспилотников.

Четырнадцать украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО. Еще шесть - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 17 июля два надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта погибли два человека, 14-летняя девочка-подросток была госпитализирована. Продолжаются работы по восстановлению дорожного полотна транспортного перехода.

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