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Общество12 августа 2023 10:40

Аксенов: над Керченским проливом сбили две украинские ракеты

Власти Крыма сообщили об отражении атаки на Крымский мост днем 12 августа 2023 года
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Над Керченским проливом днем 12 августа 2023 года сбили две укрраинские ракеты

Над Керченским проливом днем 12 августа 2023 года сбили две укрраинские ракеты

Фото: Юлия МАРКИНА

В районе Керченского пролива днем 12 августа сбиты две вражеские ракеты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, атаку отразили силы ПВО. Ранее в соцсетях появились сообщения о громких звуках в районе Крымского моста.

- В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден, - заверил Аксенов.

В Минобороны РФ уточнили, что попытка удара по Крымскому мосту была предпринята зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

- Украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет, - отметили в ведомстве.

Как уточнил советник главы Крыма Олег Крючков, специальными службами над Крымским мостом «была поставлена дымовая завеса». Движение по транспортному переходу временно приостановлено.

- Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, - говорится в сообщении официального Telegram-канала с оперативной информацией на Крымском мосту.

Как заверил Олег Крючков, в ближайшее время движение будет возобновлено.

Власти республики просят жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении очередной атаки на Крым. По данным ведомства, в ночь на 12 августа ВСУ выпустили в сторону полуострова 20 беспилотников.

Четырнадцать украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО. Еще шесть - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 17 июля два надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта погибли два человека, 14-летняя девочка-подросток была госпитализирована. Продолжаются работы по восстановлению дорожного полотна транспортного перехода.

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