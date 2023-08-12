Пробка на два часа: в очереди на Крымский мост стоят более 1000 автомобилей

Время ожидания в очереди на Крымский мост с обеих сторон составляет около двух часов. Фото: Юлия МАРКИНА

Более тысячи машин насчитывает очередь на Крымский мост после остановок движения 12 августа. Напомним, транспортный переход несколько раз перекрывали для автомобилей из-за угроз ракетного удара. В Минобороны РФ сообщили, что сбили над Керченским проливом украинские зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные в ударный вариант.

Первую атаку ПВО отразили в 13:00, вторую около 15:00. Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, спецслужбы поставили над мостом дымовую завесу. Тем временем по угрозам отработала система противовоздушной обороны.

В обоих случаях движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено.

Сейчас проезд по мосту возобновлен. По сообщениям автомобилистов, время ожидания составляет несколько часов.

- Встали в очередь, когда мост был закрыт. В общей сложности на досмотр простояли два часа, - пишут пользователи в соцсетях.

По информации Оперативного штаба по ситуации на Крымском мосту, как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи время ожидания проезда - около двух часов.

- Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 436 транспортных средств, в очереди со стороны Керчи - 573 транспортных средств, - говорится в сообщении Оперштаба.

Напомним, ранее власти Крыма опубликовали алгоритм действий на Крымском мосту в случае тревоги. Так, если водитель находится на досмотре перед въездом на мост, ему следует сложить все вещи обратно в багажник и уехать в безопасное место.

Если транспорт уже находится в движении по мосту, то необходимо следовать тому, что сообщают громкоговорители и без остановок, соблюдая установленную скорость, продолжать ехать на выезд с моста.

Если воздушная тревога сработала, когда машина стоит в очереди на досмотр, то всем нужно вернуться в нее и ехать в более безопасное место.

По сообщению Минобороны РФ ночью 12 августа силами ПВО и радиоэлектронной борьбы была отражена атака на Крым 20 украинских беспилотников. Днем в этот же день ВСУ предприняли две попытки ракетного удара по Крымскому мосту. Транспортный переход не поврежден, атака была отбита.

17 июля два надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта погибли два человека, 14-летняя девочка-подросток была госпитализирована. Продолжаются работы по восстановлению дорожного полотна транспортного перехода.

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