В Крыму столкнулись два катера на Тарханкуте: пострадали три человека

ЧП произошло у мыса Тарханкут. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В районе мыса Тарханкут произошел инцидент с участием водного транспорта, в котором пострадали люди.

В пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте сообщили:

- В 12.50 поступило сообщение о том, что в районе мыса Тарханкут, возле села Оленевка Черноморского района, столкнулись два маломерных судна.

Тут же на место ЧП выехала следственно-оперативная группа ведомства.

В инциденте пострадали три человека, из которых старшему 43 года, а младшему 39 лет.

- Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу. Сотрудники ОМВД России по Черноморскому району опрашивают пострадавших, - отметили в ведомстве.

Пока еще неизвестно пострадали люди с одного борта или с двух. Непонятно как вообще такое могло произойти, почему катерам стало «тесновато» в Черном море?!. Списать инцидент на и погоду не получиться, потому что сегодня, 13 августа, сухо, ясно, нет и речи о штормовом предупреждении.

Остается надеяться, что люди получили несерьезные увечья и смогут быстро прийти в себя. Тарханкут хоть и находится в 170 километрах от Симферополя, вдали от нахоженных туристических маршрутов и троп, но и там случаются различные чрезвычайные происшествия с отдыхающими.

Год тому назад здесь, а точнее в районе мыса Большой Атлеш, слетела в обрыв машина с двумя людьми. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал вниз с 20-метровой скалы. Но в каком-то смысле путешественникам повезло: автомобиль упал в воду, которая значительно смягчила удар. Если бы машина приземлилась на скалистые выступы и камни, то люди могли бы серьезно покалечиться или даже погибнуть.

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