Очередь больше трех часов: что происходит на Крымском мосту 14 августа 2023 года

За час машин стало на семь меньше Фото: Юлия МАРКИНА

Последний месяц лета радует крымчан и гостей полуострова высокими температурами. Солнце раскаляет асфальт и разогревает воздух до аномальных отметок: в середине августа синоптики прогнозируют до +37 градусов. Успеть насладиться южной погодой стремятся и туристы со всех уголков России. Но до пляжей еще нужно добраться.

Из-за регулярных атак со стороны киевского режима на Крымский мост, российские власти усилили меры безопасности - тщательный досмотр проходит каждый автомобиль. Поэтому «проскочить» без пробок удается лишь глубокой ночью.

«Комсомолка» рассказывает, как обстоит ситуация на Крымском мосту 14 августа 2023 года.

Какие очереди перед Крымским мостом 14 августа 2023 года

По состоянию на 14.00 14 августа в очередях перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 1820 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 1020 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около трех часов. Со стороны Керчи в очереди находились 800 машин. Время ожидания там превышало два часа. В 13.00 14 августа в очередях стояли в общей сложности 1827 автомобилей. 1127 из них находились со стороны Кубани.

В 11.00 со стороны Краснодарского края в очереди стояли 1132 машины, со стороны Керчи – 430, а в полдень – 850 и 450 соответственно.

Что происходит на Крымском мосту в августе 2023 года

Как сообщалось ранее, Крымский мост временно перекрывали. Позднее движение автомобилей по транспортному переходу возобновилось.

Напомним, в 8.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 430 автомобилей. Время ожидания составляло около двух часов. При этом со стороны Керчи очереди не было.

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