Крупнейший крымский банк стал генеральным партнером фестиваля «Таврида.АРТ»

Фото: Пресс-служба "Тавриды.Арт"

Совсем скоро на полуострове стартует уникальный фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». На площадке в один момент соберутся деятели разных видов искусства — архитекторы, писатели, скульпторы, дизайнеры, музыканты, художники, режиссеры. Опытные и начинающие творцы будут общаться, генерировать новые идеи, обсуждать текущие и будущие проекты. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, стал генеральным партнером «Таврида.АРТ», ведь поддержка талантливой молодежи является одним из приоритетов социальной деятельности РНКБ.

В рамках фестиваля для всех участников и зрителей «Таврида.АРТ» будет открыт павильон РНКБ на площадке АРТ-ЭКСПО. Там можно будет увидеть статую дельфина из переработанных отходов, «стажера Денежкина» – робота с искусственным интеллектом, а также технологическую установку с определением ДНК Крымского полуострова. В павильоне РНКБ будут проходить конкурс художественных работ «Жизнь дельфинов», а также мастер-классы по джанк-арту, живописи и многое другое. Напомним, РНКБ реализует ряд проектов в области устойчивого развития, в числе которых программа «Спасаем дельфинов вместе».

Кроме этого, для участников фестиваля эксперты РНКБ проведут четырехдневный тренинг «Создание цифрового сервиса: от идеи до прототипа» для начинающих исследователей, дизайнеров и редакторов. РНКБ постоянно совершенствует дистанционные сервисы и готов делиться опытом с молодыми специалистами.

Также на площадке арт-кластера банк развернет свой Цифровой офис для предоставления финансовых услуг всем желающим участникам.

Заметим, юбилейный пятый фестиваль пройдет 17-21 августа 2023 года в бухте Капсель рядом с Судаком. На фестиваль приедут более 50 тысяч участников и зрителей из разных регионов России. «Таврида.АРТ» вновь станет фестивалем фестивалей и объединит на одной площадке фестивали кино, современного искусства, уличных театров, ярмарки и другие события.

Справка «КП»

«Таврида.АРТ» - платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор – АНО «Центр развития культурных инициатив». «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В 2023 году по распоряжению Президента РФ Путина В.В. преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт.

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