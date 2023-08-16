Как я встретил вашу маму: девушки откровенно рассказали о знакомствах в интернете

Иногда на сайте знакомств можно встретить любовь всей своей жизни Фото: Олег УКЛАДОВ

«Ищу мужа, чтоб в рестораны водил и айфоны покупал», «Приехал в отпуск на две недели, срочно заведу курортный роман», «Где бы найти родственную душу», «Если любишь «Властелина колец», нам по пути» - эти и многие другие фразы можно встретить на самых известных сайтах интернет-знакомств. Некоторые заходят на них и с грустью выходят, а кто-то встречает любовь всей своей жизни, женится и живет долгой и счастливой семейной жизнью.

«Комсомолка» собрала самые разные истории от пользователей подобных сервисов. Здесь и неудачные свидания, и забавные случаи, и истории со счастливым концом.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО СВАЙПА

Ирина, 30

Как и большинство людей, я решила скачать приложение для знакомств из интереса. Было любопытно посмотреть, кто там водится, да и пообщаться хотелось, может, даже и на свидание сходить. Все подружки уже давно замужем, а я одна. Скачала, установила, выбрала лучшую фотку и понеслась. Расписала целую оду о себе, указала все интересы, даже возраст ввела. Немного приукрасила, но почти все правда! Сразу мне написал какой-то Евгений. По фотографии было непонятно, но я решила сразу же дать ему шанс. Разговорились, а через пару часов переписки даже договорились о встрече. Оказалось, что парень находился в Санкт-Петербурге, а я в Симферополе. На пару недель он уехал из Крыма, но обещал вернуться. Делать было нечего – решила ждать. Женя приехал, и мы встретились. Удивительно, но первую встречу мы провели в кофейне за разговорами. Общались почти четыре часа и даже не заметили, как пролетело время.

Потом все очень быстро закрутилось, я не успела понять, как мы начали встречаться. Но буквально через год в день нашего знакомства мой питерский друг сделал мне предложение. Прошло уже три года, как мы вместе, а я все еще не верю, что такое бывает.

ВСТРЕТИЛА БЫВШЕГО

Анна, 28

Это была осень. На улице дождь, на душе боль. Все по канонам грустных фильмов. В тот период я пыталась справиться с тяжелым расставанием, но ничего не помогало. Мои друзья звали меня гулять, в кино, на вечеринки, но мне хотелось сидеть дома и плакать. Примерно месяц я провела в затворничестве, а потом решила отвлечься. Восстановила свой заброшенный аккаунт на сайте знакомств и почти натерла палец, листая анкеты. Спустя пару часов в приложении случайно наткнулась на знакомое лицо:

- Игорь, 29 лет. В свободное время играю на гитаре и все еще люблю свою бывшую, - было написано в описании.

Это был мой парень, с которым я рассталась больше месяца назад. От его анкеты у меня закололо в груди. Ничего не смогла с собой поделать - нажала на «симпатию» и отложила телефон. Ответ не заставил себя долго ждать – Игорь написал через пару минут. В тот вечер было ощущение, что мы совершенно не знакомы, мы общались обо всем на свете, а по коже снова бежали мурашки. На следующий день мы пошли на свидание и решили начать все сначала. Тот месяц перевернул все с ног на голову, а дурацкий сайт знакомств помог нам снова встретиться и начать нам все сначала.

ВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЕЦ

Ольга, 35

В нашей истории важную роль сыграла любовь к «Властелину колец». У меня в интересах было указано, что эта трилогия являлась моей самой любимой, поэтому я без скромности написала: «Если любишь «Властелина колец», нам по пути». Так и случилось. Мой будущий парень начал диалог с ключевых цитат из «Братства кольца», я поддержала – так и началась переписка.

К сожалению, наши отношения получились не сразу и сначала напоминали такую же долгую и запутанную историю, как сюжет любимой книги. Спустя пару месяцев мы разошлись. Но через три года встретились снова и даже поженились.

Нашему браку уже два года, мы все так же обожаем «Властелина» и иногда даже ругаемся, перекидываясь фразами из книги. Кстати, забавный факт – наши обручалки – точные копии тех самых колец Всевластия из фильма с гравировкой на языке Мордора.

В АКТИВНОМ ПОИСКЕ

Александра, 30

В мире сайтов знакомств и подобных штучек я не новичок. Еще в школьные и студенческие годы часто общалась с друзьями по переписке и не спала ночами, обсуждая разные темы.

Но сейчас мне 30. Хоть я и привыкла получать восхищения от незнакомцев, я слишком много работаю, и сайт знакомств - единственная возможность быстро завести отношения. К тому же, за долгие годы навык общения был утерян.

Так, спустя десяток откровенно странных экземпляров и глупых комплиментов был найден подходящий вариант.

- Олег, 32 года, люблю шутить и заботиться, - было указано в анкете.

Там было еще что-то про фильмы, книги и хобби, но больше всего меня покорили правильно расставленные запятые. За это я решила отдать сердечко симпатии Олегу. На следующий день мы встретились – он пригласил меня на свидание на море. Все наши встречи были ужасно романтичные, с каждым разом он нравился мне все больше. Да и сам Олег смотрел на меня вовсе не безразличными глазами. Он всегда очень внимательно слушал меня, дарил милые подарки и заботился.

И вроде бы все было отлично, но спустя две недели я зашла в приложение, с которого все и началось, чтобы удалить свою анкету, а в сети увидела своего суженного, а в статусе – «в активном поиске»…

Промолчать было сложно, и я снова отправила Олежу в заветный активный поиск, а сама удалила анкету и с головой ушла в работу.

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