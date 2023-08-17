В Крыму подростки избили 12-летнего школьника: ведется проверка

Инцидент произошел в Кировском районе Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировском районе Крыма группа подростков избил 12-летнего школьника, по факту случившегося проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В полицию обратился мужчина. Крымчанин заявил, что в соцсетях опубликовали видео, на котором подростки избивают его сына. Правоохранители нашли и опросили всех участников конфликта.

– Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести телесных повреждений, – отметили в МВД.

В полиции также добавили, что в отношении 16-летнего подростка составят административные протоколы о побоях, мелком хулиганстве и нарушении запрета курения. Проверка продолжается. В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что пострадавшему 12 лет. Надзорное ведомство контролирует ход проверки.

Сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства инцидента. Кроме того, в ведомстве не исключают, что в отношении школьника совершались и другие противоправные действия. Назначена медицинская экспертиза. Кроме того, следователи оценят действия органов профилактической работы.

– По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение, – отметили в СК.

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