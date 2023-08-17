Середина августа 2023 года в Крыму богата на события
Фото: Ирина ГЕРЦ
Середина августа 2023 года в Крыму богата на события. В разгаре курортный сезон, а значит, отпуск у россиян продолжается. Да и погода радует - температура воздуха на полуострове днем составляет до +34 градусов.
«Комсомолка» рассказывает главные события, которые произошли в Крыму 17 августа 2023 года.
Днем 17 августа 2023 года в Крыму ожидается +29…+34 градуса. Без ветра тоже не обойдется - порывы местами будут достигать 17 метров в секунду. Как сообщили в республиканском гидрометцентре, до 20 августа в западных, южных и восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Ночи стали прохладнее - до +22 градусов. Будет солнечно, малооблачно.
Одна из самых волнующих тем для туристов, которые планируют отдохнуть на полуострове, несомненно, ситуация на Крымском мосту. Несколько дней назад пробки со стороны Тамани и Керчи достигали нескольких километров, а в очереди стояло порядка 2 тысяч машин.
А уже 16 августа 2023 года затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста не было. С утра 17 августа пробка начала расти со стороны выезда с полуострова. Как сообщили в республиканском оперштабе, по данным на 9:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
- Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 270 транспортных средств. Время ожидания около часа, - говорится в сообщении.
По данным на 10:00 очередь уменьшилась до 70 автомобилей.
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