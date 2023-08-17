Середина августа 2023 года в Крыму богата на события Фото: Ирина ГЕРЦ

Середина августа 2023 года в Крыму богата на события. В разгаре курортный сезон, а значит, отпуск у россиян продолжается. Да и погода радует - температура воздуха на полуострове днем составляет до +34 градусов.

«Комсомолка» рассказывает главные события, которые произошли в Крыму 17 августа 2023 года.

ПОГОДА В КРЫМУ 17 АВГУСТА 2023 ГОДА

Днем 17 августа 2023 года в Крыму ожидается +29…+34 градуса. Без ветра тоже не обойдется - порывы местами будут достигать 17 метров в секунду. Как сообщили в республиканском гидрометцентре, до 20 августа в западных, южных и восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночи стали прохладнее - до +22 градусов. Будет солнечно, малооблачно.

ОБСТАНОВКА НА КРЫМСКОМ МОСТУ 17 АВГУСТА 2023 ГОДА

Одна из самых волнующих тем для туристов, которые планируют отдохнуть на полуострове, несомненно, ситуация на Крымском мосту. Несколько дней назад пробки со стороны Тамани и Керчи достигали нескольких километров, а в очереди стояло порядка 2 тысяч машин.

А уже 16 августа 2023 года затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста не было. С утра 17 августа пробка начала расти со стороны выезда с полуострова. Как сообщили в республиканском оперштабе, по данным на 9:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

- Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 270 транспортных средств. Время ожидания около часа, - говорится в сообщении.

По данным на 10:00 очередь уменьшилась до 70 автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Над Крымом сбили украинский беспилотник

Над Крымом уничтожили украинский беспилотник 16 августа (подробнее)