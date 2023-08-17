Около 2000 предприятий пользуются сервисом крупнейшего крымского банка для приема платежей с помощью смартфона

Крупнейший крымский банк расширяет свои границы. Так, за последние три месяца больше тысячи предприятий в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае подключили новый сервис «SoftPOS от РНКБ», который позволяет использовать смартфон в качестве платежного терминала. Установка дополнительного оборудования не требуется. Для расчетов с покупателями нужен только смартфон на платформе Android с поддержкой NFC и подключением к сети Интернет.

На сегодняшний день уже около двух тысяч предприятий успешно используют в работе сервис входящего в Группу ВТБ банка РНКБ, ведь это удобно и практично. Благодаря этому оплату за товары или услуги можно принимать при помощи бесконтактных карт, смартфона с приложением MirPay, а также по QR-коду в рамках системы быстрых платежей. Таким образом, можно выбрать оптимальный для клиента способ оплаты. При этом чек приходит на электронную почту клиента или просто сканируется по QR-коду с телефона продавца.

Вся необходимая для предприятия отчетность - чеки, выписки по операциям, графики, статистики оплат и вся нужная информация - отображаются в личном кабинете владельца предприятия.

- Популярность этого сервиса растет, поскольку он позволяет экономить средства на приобретение или аренду оборудования и на его обслуживании, а также предлагать покупателям оптимальный для них способ оплаты, - говорит заместитель председателя Правления РНКБ Николай Билан. – Подключить этот сервис могут не только новые, но и наши действующие клиенты.

Подробнее ознакомиться с условиями и подать заявку на подключение сервиса можно на официальном сайте банка.

LjN8K8pWE