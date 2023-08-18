До 20 августа в западных, южных и восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность
Фото: Александра Тимощенко
Летом Крым особенно популярен среди курортников. Отпускников, желающих ворваться в последние жаркие дни, интересует погода, температура моря, ситуация на Крымском мосту и стандартная дневная повестка новостей.
«Комсомолка» рассказывает главные события, которые произошли в Крыму 18 августа 2023 года.
К счастью, погода в августе особенно радует своими показателями. С самого начала месяца на полуострове жарит солнце. С такой температурой хочется только к морю. Так, в пятницу термометр покажет от +29 до +35 градусов со знаком плюс! Местами будет дуть северо-восточный ветер 9-13 метров в секунду, но это вряд ли помешает насладиться концом лета.
По информации республиканского гидрометцентре, до 20 августа в западных, южных и восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. А ночью температура опустится до +22 градусов.
Уже больше месяца обстановка на Крымском мосту волнует многих. Особенно это интересует тех, кто только планирует отдых на полуострове, или, наоборот, собирается обратно – домой. Не так давно пробки со стороны Краснодарского края составляли несколько километров, а в очереди стояло около двух тысяч машин.
Однако в последнее время ситуация стабилизировалась.
По состоянию на вечер 17 августа, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.
В ночь на 17 августа 2023 года ВСУ попытались атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота юго-западнее Севастополя. Как сообщили в Минобороны РФ, обнаружили и уничтожили украинский катер корабли ЧФ «Пытливый» и «Василий Быков».
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