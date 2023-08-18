До 20 августа в западных, южных и восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность Фото: Александра Тимощенко

Летом Крым особенно популярен среди курортников. Отпускников, желающих ворваться в последние жаркие дни, интересует погода, температура моря, ситуация на Крымском мосту и стандартная дневная повестка новостей.

«Комсомолка» рассказывает главные события, которые произошли в Крыму 18 августа 2023 года.

ПОГОДА В КРЫМУ 18 АВГУСТА 2023 ГОДА

К счастью, погода в августе особенно радует своими показателями. С самого начала месяца на полуострове жарит солнце. С такой температурой хочется только к морю. Так, в пятницу термометр покажет от +29 до +35 градусов со знаком плюс! Местами будет дуть северо-восточный ветер 9-13 метров в секунду, но это вряд ли помешает насладиться концом лета.

По информации республиканского гидрометцентре, до 20 августа в западных, южных и восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. А ночью температура опустится до +22 градусов.

ОБСТАНОВКА НА КРЫМСКОМ МОСТУ 18 АВГУСТА 2023 ГОДА

Уже больше месяца обстановка на Крымском мосту волнует многих. Особенно это интересует тех, кто только планирует отдых на полуострове, или, наоборот, собирается обратно – домой. Не так давно пробки со стороны Краснодарского края составляли несколько километров, а в очереди стояло около двух тысяч машин.

Однако в последнее время ситуация стабилизировалась.

По состоянию на вечер 17 августа, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

АТАКА ВСУ НА КОРАБЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

В ночь на 17 августа 2023 года ВСУ попытались атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота юго-западнее Севастополя. Как сообщили в Минобороны РФ, обнаружили и уничтожили украинский катер корабли ЧФ «Пытливый» и «Василий Быков».

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