Печатает органы на Земле и в космосе: в Крыму презентовали 3D-биопринтер

Устройство печатает микроорганы и ткани. Фото: пресс-служба фестиваля «Таврида»

В воскресенье, 20 августа, на фестивале «Таврида», который проходит в Крыму, презентовали магнитный 3D-биопринтер «Орган.Авт». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Биопринтер печатает микроорганы и ткани. Это устройство способно выполнять такую работу не только на Земле, но и в космосе. Разработку представил управляющий партнер «3D Биопринтинг Солюшенс» Юсеф Хесуани. Презентация началась с иммерсивного театрального шоу «Сквозь Вселенную». Зрителям предложили занять места в космическом шаттле и отправиться в путешествие, в финале которого корабль «прибыл» на МКС.

Там Хесуани представил разработку магнитного биопринтера. Первый эксперимент в космосе провел летчик-космонавт, Герой России Олег Кононенко. В результате удалось получить тканеинженерные конструкции щитовидной железы крысы и хрящевой ткани человека. Кроме того, на биопринтере напечатали материалы для восстановления костной ткани. Их можно использовать при лечении тяжелых переломов и восстановлении зубной эмали.

В космос также отправили бактерии E. Coli и белки коронавируса для участия в экспериментах. Это поможет разработать новые типы лекарств. В перспективе можно будет выявлять болезни, которые могут возникнуть в ходе путешествий в космос.

Фестиваль «Наука как искусство» проходит в рамках Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» с 17 по 21 августа в Судаке. Здесь молодые ученые презентуют свои инновационные проекты и выступают с лекциями по физике, астрономии и экологии.

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