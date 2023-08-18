Песни героя СВО и именная звезда Машкова: как прошел первый день фестиваля «Таврида.Арт» в Крыму

Владимир Машков оставил в Крыму послание для будущих поколений. Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"

В бухте Капсель под Судаком стартовал пятый юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида.Арт». Он собрал более 3500 участников, среди которых художники, писатели, музыканты, актеры, дизайнеры, режиссеры, хореографы, специалисты туристической индустрии из разных регионов страны, в том числе из новых регионов России.

Участников фестиваля поприветствовал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который зачитал письмо Владимира Путина:

- Уверен, что фестиваль пройдет успешно, откроет для вас новые возможности для духовного и профессионального роста и надолго запомнится своей доброжелательной атмосферой, — отметил глава государства в письме к участникам и зрителям фестиваля.

Мероприятие посетил Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"

Первый день фестиваля прошел под музыку группы «Моя Мишель» и песни Леши Свика. Совместным творчеством порадовали рэпер ST и резидент «Таврида.АРТ», а также участник спецоперации Сергей Нихаенко. Артисты исполнили песню Сергея под названием «Мысли», аранжировку к которой написал ST.

В рамках «Таврида.Арт» пройдут сразу несколько фестивалей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пропустить мероприятие не мог и известный российский актер и режиссер Владимир Машков. На арт-объекте «Маяк» в честь артиста открыли именную звезду.

Именная звезда Легенды Тавриды Владимира Машкова появилась на арт-объекте «Маяк». Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"

- Во время торжественной церемонии открытия Владимир Львович оставил символическое послание для будущих поколений, капсулу с которым разместили внутри «Маяка», - рассказали в пресс-службе арт-кластера.

По традиции «Таврида.Арт» объединит на одной площадке фестиваль зрелищных искусств, в рамках которого московские театры представят современное прочтение производственной драмы «Сталевары» («Театр Труда») и спектакля «Руслан и Людмила» (Театр «Трикстер»); ярмарку-фестиваль «Арт.Молодость», которая станет площадкой для реализации дизайнерской одежды и мэрча, фестиваль «Наука как искусство», на котором молодые ученые презентуют свои инновационные проекты, а также фестиваль кино, во время которого пройдут предпремьерные показы российских фильмов и сериалов, и музыкальный фестиваль, который станет ключевым на «Таврида.Арт».

Фестиваль музыки объединит на одной сцене молодых исполнителей и мэтров российской эстрады. В субботу, 19 августа, хэдлайнерами фестиваля станут такие звезды как Ваня Дмитриенко, Mia Boyka, Ramil, Леша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин и, конечно же, SHAMAN. А в качестве специальных гостей заявлены Народные артисты России Григорий Лепс и Николай Расторгуев.

Любовь Успенская выступит на "Тарида. Арт". Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида".

Митя Фомин, кстати, уже порадовал поклонников первым видео, снятым по дороге в Крым. Экс-солист группы Hi-Fi рассказал, что впервые за несколько лет проспал 14 часов. Сладкий сон сморил его в поезде по пути на «Тавриду.Арт».

А в рамках суперфинала конкурса авторов русской песни «АвторА!» на «Таврида.Арт» выступят Любовь Успенская и ее дочь Татьяна, выступающая под псевдонимом Pacha Tati.

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