Крючков: сообщения о воздушной тревоге на Крымском мосту – украинский вброс

На крымские номера телефонов приходят сообщения якобы от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На крымские номера телефонов стали поступать сообщения якобы от оперативных служб о воздушной тревоге на Крымском мосту. Об этом сообщил в своем телеграм-канале советник главы Республики Крым Олег Крючков.

– Началась украинская интернет-атака. На крымские номера телефонов приходят сообщения якобы от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту. Это украинский вброс и фейк, – написал Крючков.

Олег Крючков назвал такие сообщения украинским вбросом. Фото: Tg-канал советника главы Крыма Олега Крючкова

Он призвал доверять только официальным источникам информации.

Как сообщили в оперштабе Республики Крым, по состоянию на 13:00 в очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 210 автомобилей, время ожидания – около часа. Со стороны Краснодарского края очереди нет.

Попытки посеять панику среди крымчан посредством вброса фейковой информации предпринимаются регулярно. Так, 25 января из-за взлома в эфире ряда крымских телеканалов транслировалось выступление президента Украины Владимира Зеленского. 28 февраля хакеры взломали эфирное вещание крымского радио «Море» и пытались запугать жителей ракетной атакой. 23 февраля объектами хакерской атаки стали радиостанции «Спутник в Крыму» и «Вера». 22 марта полуостров подвергся очередной информационной атаке

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