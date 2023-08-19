Плов с олениной и Shaman в роли князя Владимира: как прошел второй день фестиваля «Таврида.Арт» в Крыму

Более 30 молодых поваров представили свои гастрономичесие шедевры гостям фестиваля. Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», который проходит в бухте Капсель под Судаком, порадовал своебразной битвой шефов. Более 30 молодых шеф-поваров и производителей со всей страны от Петропавловска-Камчатского до Калининграда съехались в Крым, чтобы представить здесь свои кулинарные творения.

Сразу несколько фудтраков расположились на площадке рядом с пляжем «Багратион». Каждый день шеф-повара должны презентовать новое меню, чтобы продемонстрировать все разнообразие блюд русской кухни и кухни народов России.

Желающих отведать кулинарные шедевры было немало. Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"

В первый день участникам и зрителям Фестиваля удалось попробовать пироги с двумя видами начинок: с сыром и сливками, курицей и грибами. При этом сразу несколько позиций было посвящено арктической кухне. Изюминкой дня стал «перлов» — особый северный плов из перловки с северной олениной и квашеной капустой. А на сладкое - таежный десерт из кедровых орешков, пронизанный вкусом Сибири. А еще чипсы из ягеля, черемуховый пирог с цукатами из сосновой шишки, и буузы, приготовленные с уважением к традициям народа Байкала. Главными напитками стали лимонад «Таежный» с сосновыми шишками, а также чай «Сугревъ».

Чипсы из ягеля стали диковинкой фестиваля. Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"

- Кухня народов России — наше нематериальное наследие и неиссякаемый источник вдохновения, отражение нашей национальной идентичности. Гости фестиваля через еду знакомятся с историей, культурой и традициями нашей страны, — отметила автор проекта «Гастрономическая карта России», ведущая фестиваля молодых шеф-поваров Екатерина Шаповалова.

Восхительный плов с еловыми ветками. Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"

Одним из главных музыкальных событий «Таврида.Арт» стала премьера этно-оперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир», главную роль в которой исполнил Shaman. Действие оперы начинается в землях Норвегии Х века – именно оттуда князь Владимир с войском двинулся на Русь.

Его сопровождали верный друг – воевода Федор, первый христианский мученик Древней Руси, роль которого исполнил Народный артист России Николай Расторгуев, жена Рогнеда в исполнении Сое и сын Иоанн, а также загадочный путник, который называл себя Ганградом. Его роль исполнил сам композитор, продюсер, режиссер, народный артист России Игорь Матвиенко.

Shaman в роли князя Владимира. Скриншот из видео "Таврида.Арт"/Telegram

- В Киеве Владимира ждет великая битва с родным братом — князем Ярополком. Сюжет оперы завершится главным событием в истории России — принятием православия и созданием христианского государства, - отметили организаторы фестиваля.

Однако на «Тавриде.Арт» представили только первое действие этно-оперы в концертном исполнении. Полностью постановка будет презентована весной 2024 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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