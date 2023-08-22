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Общество22 августа 2023 12:25

Крымский мост открыли для машин

Движение по Крымскому возобновилось 22 августа
Алексей ЕЛАГИН
Временные ограничения сняты

Временные ограничения сняты

Фото: Юлия МАРКИНА

Во вторник, 22 августа, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по транспортному переходу временно приостановили. Людей, находившихся на мосту, попросили сохранять спокойствие.

Напомним, по состоянию на 14:00 в пробке на Крымский мост со стороны Керчи стояли 100 автомобилей, со стороны Краснодарского края очереди не было.

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