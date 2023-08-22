Крымский мост открыли для машин

Временные ограничения сняты
Фото: Юлия МАРКИНА
Во вторник, 22 августа, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
– Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, движение автомобилей по транспортному переходу временно приостановили. Людей, находившихся на мосту, попросили сохранять спокойствие.
Напомним, по состоянию на 14:00 в пробке на Крымский мост со стороны Керчи стояли 100 автомобилей, со стороны Краснодарского края очереди не было.