Крымский мост открыли для машин

Временные ограничения сняты Фото: Юлия МАРКИНА

Во вторник, 22 августа, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по транспортному переходу временно приостановили. Людей, находившихся на мосту, попросили сохранять спокойствие.

Напомним, по состоянию на 14:00 в пробке на Крымский мост со стороны Керчи стояли 100 автомобилей, со стороны Краснодарского края очереди не было.