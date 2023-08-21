Царь-плов, новый образ SHAMAN и песня с Чебурашкой: как прошел пятый фестиваль молодого искусства «Таврида.Арт»

На юбилейный фестиваль приехало больше трех тысяч участников. Фото: Пресс-служба "Тавриды.Арт"

Пятый год подряд на несколько дней Крым становится главной точкой притяжения творческой молодежи со всей страны. Все благодаря фестивалю «Таврида.Арт» 2023.

Рассказываем, чем запомнилось юбилейное мероприятие в этом году.

Все пять дней фестиваля с самого утра и до глубокой ночи зрители и участники то и дело успевали следить за сменой декораций, звезд и развлечений. Каждый день – новый микрофест, посвященный науке, музыке, искусству и кино. Наравне со знаменитостями мирового уровня на одной сцене зажигали молодые артисты. Параллельно на другом конце арт-площадки проводились арт-маркеты, стендапы и лекции для студентов.

на пятый год «Таврида.Арт» поразила своими масштабами. Фото: Пресс-служба "Тавриды.Арт"

БЕЗ ПЯТИ 10

Впервые фестиваль творческой молодежи в бухте Капсель в Судаке прошел в 2019 году. В этом году он отмечает свое пятилетие. Именно поэтому на территории организовали целых пять микрофестов: «Арт.Молодость», «Наука как искусство», фестивали кино, музыки и зрелищных искусств.

Каждый день зрителей радовали разнообразной программой. Фото: Пресс-служба "Тавриды.Арт"

НЕ ЛЕПС, А ПРОСТО ГРИША

Все дни главного события лета на сцене пели самые яркие звезды российского шоубиза: Олег и Родион Газмановы, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Ваня Дмитриенко, SHAMAN, «Моя Мишель», Uma2rman, Ирина Дубцова, «Чайф», Виктория Дайнеко, ST, «Корни», Юлианна Караулова, «Фaбрика», Ramil, Леша Свик, Денис Майданов.

Каждый день на главной сцене выступали известные звезды России. Фото: Пресс-служба "Тавриды.Арт"

На площадке «Тавриды.Арт» царила особенная теплая и дружелюбная атмосфера. Даже артисты между собой общались как члены семьи или давние друзья. Юные певцы получили много приятных слов поддержки от мастодонтов в мире музыки. Например, Денис Майданов расхваливал начинающую артистку MAYVL, как родную дочь, а Ваня Дмитриенко во время выступления не постеснялся и назвал годящегося ему в дедушки Лепса просто Гришей.

- Вообще на лайте общаемся с Гришей. Он меня позвал выступить, мол, поешь, спой. А я с огромным удовольствием! Концерт в «Крокусе» был потрясающий, но очень сложный по музыке, - сказал Дмитриенко.

ЧЕБУРАШКА

Добрым символом 2023 года уже давно стал Чебурашка. Именно поэтому на церемонии закрытия Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» решили презентовать гимн и талисман Всемирного фестиваля молодежи, а исполнил его тот самый герой знаменитого фильма. Во время гала-концерта на сцене появилась ростовая фигура Чебурашки, и этот милый персонаж исполнил песню вместе с Дмитриенко и Майдановым.

ПОКАЗ ЭТНО-ОПЕРЫ «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»

Каждый день фестиваля радовал зрителей премьерами и новинками в мире творчества. Одним из главных музыкальных событий «Тавриды.Арт» стал показ этно-оперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир». В лавной роли предстал певец Shaman. Николаю Расторгуеву выпала роль воеводы и товарища князя - Федора. Певице Сое досталась роль Рогнеды, супруги Владимира, а режиссер Игорь Матвиенко исполнил роль Одина.

Впервые фестиваль творческой молодежи в бухте Капсель в Судаке прошел в 2019 году. Фото: Пресс-служба "Тавриды.Арт"

Сюжет оперы был основан на «Повести временных лет» и исторических фактах из жизни князя Владимира, поэтому покорил многих зрителей фестиваля. На шоу было яркое световое сопровождение, аутентичные костюмы и декорации, передающие атмосферу времен Крещения Руси.

ЦАРЬ-ПЛОВ

Чтобы обойти все локации фестиваля в неспешном режиме, пожалуй, понадобится как минимум пару дней. И на такой гигантской площади зрители и участники всегда могли найти место, где подкрепиться. Для этого на «Тавриде.Арт» расположились десятки фудтраков, павильонов бистро и кафе, А рядом с пляжем «Багратион» прошел фестиваль кухонь народов мира. Каждый день шеф-повара презентовали новое меню, чтобы продемонстрировать все разнообразие блюд кухни.

В первый день тавридовцы дегустировали пироги с двумя видами начинок, таежные десерты из кедровых орешков, чипсы из ягеля, черемуховый пирог с цукатами из сосновой шишки, а изюминкой стал знаменитый Царь-плов «перлов». Особый северный вид блюда из перловки с северной олениной и квашеной капустой покорил многих участников фестиваля. О нем вспоминали и после окончания уикенда, а предприимчивые дегустаторы даже пытались разузнать рецепт блюда.

На территории проходили шествия в костюмах. Фото: Пресс-служба "Тавриды.Арт"

Фестиваль искусств «Таврида.АРТ» очень уверенно растет на глазах. Теперь это не просто концертная площадка, но и место притяжения творческих людей со всей страны. Сюда приходят за культурным обменом и поиском себя. За пять лет мероприятие приумножило свою аудиторию и показало, как можно объединить поколения.

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