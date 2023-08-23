В Крыму у безработного мужчины изъяли наркотиков на 40 млн рублей: его могут посадить на 20 лет

Фигуранта арестовали на два месяца Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Джанкойском районе 32-летнего безработного местного жителя подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю.

В апреле мужчина решил выращивать коноплю, чтобы потом продавать каннабис наркоманам. Торговать крымчанин планировал как оптом, так и в розницу. Мужчина выращивал коноплю на брошенных сельхозугодий.

– Для просушки и хранения собранного урожая гражданин решил использовать бесхозное домовладение по соседству от своего места жительства, – говорится в сообщении.

Там сотрудники ФСБ изъяли 11,3 килограмма каннабиса и 20,2 килограмма частей конопли, содержащих тетрагидроканнабинол. Стоимость наркотиков превысила 40 млн рублей. Возбуждено уголовно дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Обвиняемого заключили под стражу на два месяца.

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