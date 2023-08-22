Минобороны: Су-30 уничтожил разведывательный катер ВСУ у российских газодобывающих установок в Черном море

Экипажем самолета Су-30см морской авиации Черноморского флота уничтожен разведывательный катер ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшей ночью в районе российских газодобывающих установок в Черном море был уничтожен украинский разведывательный катер. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны РФ.

– Экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер ВСУ, – говорится в сообщении.

Ранее оборонное ведомство сообщило об отражении атаки дронов в районе Крыма. В 23:00 понедельника дежурные силы ПВО обнаружили два украинских беспилотника самолетного типа. Оба были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в Черное море в 40 километрах к северо-западу от полуострова.

18 августа безэкипажный катер ВСУ попытался атаковать корабли Черноморского флота в 237 километрах к юго-западу от Севастополя. Атака провалилась: сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» уничтожили вражеский катер огнем из бортового вооружения.

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