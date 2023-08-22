Крымчане и туристы сэкономили больше 20 миллионов рублей на поездках в общественном транспорте

Фото: Анна Кириенко

Оплачивая проезд в общественном транспорте при помощи карты «Мир» в смартфоне, можно существенно экономить. Так, до 30 сентября 2023 года продолжает действовать акция от российской платежной системы, благодаря которой проезд стоит на 8 рублей дешевле. Экономия получается существенная.

По данным банка РНКБ, входящего в группу ВТБ, с момента запуска акции (1 июня 2023 года) жители и гости Крыма сэкономили больше 20 миллионов рублей. Они оплачивали проезд картой «Мир» с помощью смартфона. Также в банке отметили, что пассажиры стали в 2,3 раза чаще в день оплачивать поездки таким образом, чем до начала акции.

КАК СНИЗИТЬ ОПЛАТУ ЗА ПРОЕЗД

Сначала на смартфон нужно установить приложение Mir Pay, затем добавить туда карту «Мир». Далее нужно будет поднести телефон к валидатору и оплатить проезд. Важно, чтобы смартфон поддерживал функцию бесконтактной оплаты (NFC).

ГДЕ ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ?

Получить скидку, оплачивая проезд через приложение, можно в автобусах, троллейбусах и трамваях Крыма, где установлены терминалы для бесконтактной оплаты проезда. Также скидка распространяется и на оплату проезда на катерах в Севастополе «Графская пристань — Северная», «Радиогорка — Артиллерийская бухта» и «Графская пристань — Троицкая».

Напомним, что при оплате проезда картой «Мир» стоимость поездки в общественном транспорте по-прежнему ниже, чем если расплачиваться наличными. Экономия составит 5 рублей. А если расплачиваться смартфоном, то в целом на одной поездке можно сэкономить целых 13 рублей.

КСТАТИ

Владельцы карт платежной системы «Мир» могут сэкономить на приятных покупках: клиенты банков получают бонусы как от самой системы, как и «родного» кредитного учреждения. Выгода от программы лояльности при этом суммируется с бонусами от банка.

Участники программы лояльности банка РНКБ могут получить до 20% кешбэка с покупок от платежной системы «Мир». Кроме того, владельцы карт крымского банка помимо этого в сентябре получат 5% от суммы за покупку цветов, 3% - за оплату лекарств в аптеках, 2% - за кафе и рестораны и 1% - за походы в супермаркеты.

Кешбэк за покупки будет начислен в следующем месяце в первые 15 рабочих дней. Каждый месяц категории товаров, за которые можно получить бонусы, меняются. Их можно посмотреть на официальном сайте банка.

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