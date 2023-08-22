Мороженое для медведей: как спасаются от жары животные в Бахчисарайском зоопарке

В летнем меню для медвежат присутствует обилие сезонных овощей и фруктов Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Жара в конце августа бьет все свои рекорды! Пока жители и гости Крыма спасаются от высокой температуры на берегу моря с ледяным коктейлем в руках, для животных в зоопарке придумали другой способ. Например, в парке миниатюр Бахчисарая медведей от жары спасают мороженым собственного приготовления. Это замороженные фрукты и овощи в ведре со льдом или сливочный холодный десерт.

По словам директора зоопарка Виктора Жиленко, медведь Степа обожает освежаться таким лакомством. Чтобы животным было легче переносить жару, для них даже разработали летнее меню. Раз в день в нем обязательно присутствует мороженое.

- В такую жару холодный десерт любит просто каждый! Наш Степа особенный любитель прохладительного мороженого. Охладиться хочет каждый, поэтому мы находим такую возможность даже для медведей, - говорит КП-Крым Жиленко.

В летнем меню для медвежат присутствует обилие сезонных овощей и фруктов, которые хорошо усваиваются. Также их часто пускают в специальный бассейн, где они купаются и охлаждаются с вкусным мороженным и арбузом.

Водные процедуры принимают и другие питомцы зоопарка. Некоторые обитатели уличных вольеров часто сами прячутся в тени деревьев и крыш.

Заметим, в середине текущей недели жара нагреет воздух до +38 градусов! По словам синоптиков, в ближайшие дни на полуострове будет очень много солнца. Будет стоять безоблачная погода, лишь изредка можно ощутить северные румбы ветров по скорости 3-8 метров в секунду.

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