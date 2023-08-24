Погиб, спасая жизни других бойцов: в Севастополе проводили в последний путь участника СВО

В 2013-2014 годах севастополец выполнял задачи по поддержанию общественного порядка на Майдане. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В четверг, 24 августа, в Севастополе простились с бойцом добровольческого отряда «БАРС-14» Дмитрием Стадольским, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Стадольский родился и вырос в Севастополе. Он закончил школу №12, расположенную в Инкермане, и отслужил срочную службу. После армии севастополец отучился в морском колледже. Стадольский служил в ППС и выполнял задачи по поддержанию общественного порядка на Майдане в Киеве в 2013-2014 годах. После завершения контракта с МВД севастополец работал в сфере строительства. В апреле 2022 года Стадольский отправился в зону СВО в качестве добровольца.

– Дмитрий Васильевич геройски погиб в районе поселка Краснореченское Луганской Народной Республики, спасая жизни других бойцов. Будем помнить нашего героя! – написал Развожаев.

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