Развращал даже собственную дочь: от севастопольского педофила пострадали 34 ребенка

Потерпевшим от 9 до 15 лет Фото: Борис КОКУРИН

В Севастополе 46-летнего местного жителя признали виновным в совершении половых преступлений против 34 детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

С июня 2015 года по апрель 2021 года в социальной сети «ВКонтакте» мужчина под вымышленным именем общался с девочками в возрасте от 9 до 15 лет. Среди этих детей была и 15-летняя дочь севастопольца.

– Он вел с ними переписку на сексуальные темы циничного характера, – отметили в прокуратуре.

Более того, житель города-героя уговаривал детей сфотографироваться в обнаженном виде и отправить ему фотографии. С одной из этих девочек севастополец встретился. Он совершил в отношении ребенка развратные действия.

– Всего от действий обвиняемого пострадало 34 ребенка. Сведения о преступной деятельности мужчины поступили в правоохранительные органы из бюро специальных технических мероприятий МВД России, – рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил жителя Севастополя к 13 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Это будет происходить в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

На момент суда 13 потерпевших еще не достигли совершеннолетия. Поэтому они не могли защищать свои права самостоятельно. В связи с этим прокуратура предъявила исковые заявления о взыскании компенсации морального вреда. В общей сложности севастополец должен заплатить 260 тысяч рублей.

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