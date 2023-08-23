Животные «принимают» освежающий душ и много спят: как в Крыму переживают жару обитатели «Тайгана»

Еще в начале лета почти у каждого вольера для «подопечных» сафари-парка рабочие установили бассейны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летняя погода в августе буквально раскаляет асфальт и заставляет изнемогать от жары каждого, кто хоть на несколько минут оказывается на улице. Прохлады ищут в море, у фонтанов, в тени парков и дома под кондиционером. Но как быть животным в зоопарках? Оказывается, у сотрудников сафари-парка «Тайган» есть уже годами наработанная схема.

КОМФОРТ ПУШИСТЫХ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Под конец сезона в Крыму столбики термометра взлетели почти до рекордных показателей. Температура днем поднимается до +38 градусов, поэтому приходится принимать меры, чтобы обеспечить комфорт питомцам.

Из-за жары животные становятся ленивыми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Вообще мы на погоду не жалуемся. В Крыму не первый год живем. Отличная температура, все прекрасно. Да, жарковато немного, но что поделать – это же лето, - шутит владелец «Тайгана» Олег Зубков. – Наши животные привыкли к жаре, ведь некоторые приехали к нам из далеких африканских стран. Но есть и те, кому высокие температуры даются тяжелее.

Тигры любят баловаться у воды. Фото: Пресс-служба сафари-парка "Тайган"

ЛИЧНЫЙ БАССЕЙН

Еще в начале лета почти у каждого вольера для «подопечных» сафари-парка рабочие установили бассейны. В них каждый день обновляется вода: чистится и набирается свежая. В емкостях часто плескаются медведи, тигры, еноты и львы. Также для животных обустроены прохладные домики или навесы, в которых они пережидают жару.

В разгар жары питомцы много спят. Фото: Пресс-служба сафари-парка "Тайган"

ВОДНЫЙ БАЛАНС

- Все наши питомцы пьют очень много воды. Мы наливаем им в поилки и следим, чтобы у них всегда был к ней доступ. Также иногда можем побаловаться и устроить освежающий душ из шлангов. На самом деле, в разгар рабочего дня он полезен не только животным, но и работникам, - говорит Зубков.

МЕНЮ ПРЕЖНЕЕ

При этом еда для всех питомцев остается прежней. Тигры, львы, пумы, волки и медведи продолжают есть мясо и растительную пищу, еноты, носухи и козы лакомятся свежими сезонными овощами и фруктами комнатной температуры. По словам директора зоопарка, они не замораживают еду и не дают лед - для многих это может быть опасно, ведь впоследствии для четвероногих это грозит проблемами с кишечником.

- И не стоит забывать, что у нас много животных из Африки, которым такая жара нипочем. Это и леопарды, и рыси. Леопард отлично справляется с такой погодой, рыси, хоть и с хорошей шерстью, тоже достойно встречают эти дни, - добавляет Олег Зубков.

Для обезьян обустроили настоящий водопад. Фото: Пресс-служба сафари-парка "Тайган"

СТАНОВЯТСЯ ЛЕНИВЫМИ

Хоть сотрудники парка и стараются обеспечить комфортными условиями питомцев в «Тайгане», поведение животных в жару все равно сильно меняется. Они становятся ленивее, меньше едят и больше спят днем.

- Например, жирафы и зебры вообще никак не меняются в жару. Обезьяны просто обожают солнце. Они даже не спешат спрятаться в свои домики. Но медведи и тигры намного больше спят и почти весь день проводят в бассейнах, а после купания прячутся в кустах, под навесами, - отмечает директор.

Напомним, в парке миниатюр Бахчисарая придумали свой способ спасения от жары – там медведей кормят мороженым собственного приготовления. Это замороженные фрукты и овощи в ведре со льдом или сливочный холодный десерт. Чтобы животным было легче переносить жару, для них даже разработали летнее меню. Раз в день в нем обязательно присутствует мороженое.

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