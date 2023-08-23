Античные руины и таинственные катакомбы: самые интересные турмаршруты Крыма осенью 2023 года

Крым славится чарующей природой. Фото: Ольга Чиж

Крымские пейзажи можно по праву назвать одними из самых красивых в России. Каждый год отдохнуть на полуострове приезжают миллионы наших соотечественников. И если одних манит море и пляжный отдых, то другие наслаждаются горной местностью с многовековой историей.

Туристических маршрутов в Крыму хоть отбавляй. По информации Минкурортов республики, в 2023 году местным жителям и гостям полуострова доступно 440 направлений. Среди них - культурно-познавательные, патриотические, горные, спортивные, гастрономическое, религиозные, детские. Чтобы сохранить красоту природы Крыма в первозданном виде, основные лесные и горные тропы находятся под контролем властей. Поэтому чтобы насладиться видами, необходимо оформить разрешение на посещение.

Самые популярные горно-лесные заповедники республики – Ялтинский, Казантипский, Опукский, а также Лебяжьи острова. Каждый из них в свою очередь делится на несколько маршрутов. Чтобы увидеть их все, возможно, и года не хватит.

«Комсомолка» собрала самые интересные туристические тропы, которые можно посетить как в конце лета, так и осенью 2023 года.

«КАЗАНТИП АНТИЧНЫЙ»

"Казантип Античный" расположен на берегу Азовского моря. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

Начать подборку стоит с, пожалуй, самого долгожданного туристического маршрута. Долгое время он был закрыт для посещения «в связи с вопросами безопасности». Однако с 21 августа 2023 года все желающие снова могут побродить по берегам Азовского моря среди руин античных и средневековых построек. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым» (под «крылом» которого находятся заповедники республики), посетить «Казантип Античный» сейчас можно раз в неделю и только вечером.

- На данный период времени экскурсии проводятся каждую субботу в 17:00. До этого времени не позволяют погодные условия - очень жарко, - рассказали там.

Протяженность маршрута – почти 4 км, а пройти его неспешным шагом можно за 3 часа.

Оформить разрешение на посещение можно на официальном сайте ФГБУ «Заповедный Крым». Стоимость – 400 рублей для гостей полуострова, 200 рублей для местных жителей и пенсионеров. Детям до 7 лет, ветеранам боевых действий, многодетным семьям – бесплатно.

Координаты: N 45°27′04.20″ E 35°50′45.10″

РОМАНОВСКАЯ ДОРОГА

Романовская дорога - историческая пешеходная тропа. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

Один из самых протяженных туристических маршрутов Южного берега Крыма – 12 км. Тропа начинается от села Партизанское и заканчивается под перевалом Гурзуфское Седло. Пройти ее полностью можно примерно за пять часов, но это того стоит.

Живописная лесная дорога была создана в конце 19 века, поэтому здесь до сих пор можно прочувствовать атмосферу тех времен. Сбиться с пути на Романовской дороге трудно – весь маршрут представляет собой довольно широкую проселочную дорогу. Именно поэтому посетить тропу можно самостоятельно и совершенно бесплатно. Предварительно оформив разрешение на сайте заповедника.

Координаты начала маршрута: N 44.55575° E 34.25082° Координаты конца маршрута: N 44.59324° E 34.24529°

ЗУБЦЫ АЙ-ПЕТРИ

Величественные скальные зубцы Ай-Петри - символ южного побережья Крыма. Фото: Ольга Чиж

Туристическая тропа к зубцам Ай-Петри - высочайшая точка Ялтинского горно-лесного заповедника и символ южного побережья Крыма. Несмотря на то, что протяженность тропы - всего 1 км, путь не из простых, и потребует физической подготовки. Ведь маршрут идет через таинственный буково-грабовый лес, старейшим деревьям которого более тысячи лет.

Посещение бесплатное, необходимо лишь оформить разрешение.

Координаты начала маршрута: N 44.45182° E 34.05862° Координаты конца маршрута: N 44.44888° E 34.05570°

УРОЧИЩЕ ОПУК

Урочище Опук можно посетить только с экскурсоводом. Фото: Александр Трашин\ФГБУ "Заповедный Крым"

Мыс Опук напоминает другую планету. Именно здесь можно увидеть знаменитое Кояшское озеро, розовых фламинго и цветущие поля самых разных растений. Но «фишкой» урочища Опук, безусловно, являются руины древнего города Киммерик и таинственные катакомбы.

Длина маршрута составляет чуть больше 3,5 км, пройти которые можно за 3,5 часа. Как уточнили в ФГБУ «Заповедный Крым», посетить тропу можно только в сопровождении экскурсовода с 10 до 14 часов кроме понедельника и вторника. Тарифы такие же, как у маршрута «Казантип Античный».

Координаты: N 45°03.025′ E 36°13.397′

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