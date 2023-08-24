Сотни артистов на одной сцене: в Крыму состоялась мировая премьера балета «Война и мир»

Премьера состоялась на сцене Государственного академического музыкального театра Крыма Фото: Виталий ПАРУБОВ

В крымской столице 23 августа прошла мировая премьера спектакля по роману Льва Толстого «Война и мир». Событие по-настоящему громкое для культурной жизни полуострова, ведь в балете задействованы артисты сразу нескольких театров - московского культурного учреждения «Кремлевский балет», Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко и Марийского театра оперы и балета.

В постановке задействованы артисты сразу нескольких театров Фото: Виталий ПАРУБОВ

Как сообщили в министерстве культуры Крыма, показ балета «Война и мир» в Симферополе - первая мировая постановка по мотивам романа Льва Толстого на музыку Вячеслава Овчинникова.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Это стало возможным благодаря поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, а также развитию межрегионального творческого сотрудничества четырех субъектов Российской Федерации - Донецкой Народной Республики, города Москвы, Республики Марий Эл и Республики Крым, - отметили в пресс-службе Минкульта РК.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Всего в постановке задействовано рекордное количество участников – 200 человек, среди которых солисты донецкого театра. Главную роль Наташи Ростовой исполняет заслуженная артистка России, прима-балерина Кремлевского балета Екатерина Первушина. Роли Андрея Болконского и Пьера Безухова исполнили Даниил Росланов и Михаил Евгенов.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Премьерные показы в Государственном академическом музыкальном театре Крыма назначены на 23 и 24 августа. А после мировую премьеру покажут на сценах Севастополя и Большого театра России.