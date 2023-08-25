Учишься сейчас – платишь потом: как выгодно платить за образование вучебном заведении

Сумма кредита может быть разной и варьироваться в пределах от 10 тысяч рублей до пяти миллионов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Лето подходит к концу, а вместе с ним и беззаботные дни летних каникул и отпусков. Абитуриенты уже активно проходят все этапы предстоящего поступления вучебные заведения.Но не всем удается попасть на бюджетное место, а цены на платное образование очень кусаются.

В таком случае можно найти несколько альтернативных вариантов: податься туда, где спокойно проходишь по баллам, или туда, где платить нужно в разы меньше. Но мало кто знает, что есть и третий более приятный вариант. Он подходит специально для тех, кто не готов соглашаться на меньшее и не хочет отказываться от мечты, которая находится так близко. Для этого у банка РНКБ, входящего в Группу ВТБ, есть специальная программапо выдачеобразовательных кредитов с государственной поддержкой по льготной ставке 3%годовых.

«Комсомолка» выяснила, чем образовательный кредит отличается от других, какие у него плюсы и минусы и кому его одобряют.

ВЫПЛАТА ПО ЦЕНЕ КРУЖКИ КОФЕ

Образовательный кредит – удобная возможность для тех, кто хочет получить образование прямо сейчас, авернуть кредит за него– после окончания институтаи трудоустройства. Чтобы учащемуся былопроще и выгоднеебанк РНКБпредоставляет кредиты по пониженной ставке– 3% годовыхв рамках государственной программы по поддержке образовательного кредитования.К тому же, погашение кредита подразумевает льготный период не только на весь срок обучения, но и на девять месяцев послеполучения диплома. Все время льготного периода студент может не выплачивать основной долгпо кредиту, а лишь процентыза использованную суммув размере 40% в первый год, 60% во второй год и в полном объеме с третьего года обучения. Обычноразмер платежа во время учебысопоставимсо стоимостью кружкикофе или купленного обеда.

Так, возможность взять деньги у банка предоставляется в рамках государственной программы Российской Федерации «О государственной поддержке образовательного кредитования», которая утверждена Постановлением правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1448. С помощью кредита каждый студент может самостоятельно оплатить свое образование в любом российском вузе или средне специальном учебном заведении, в которых есть действующая лицензия и аккредитация РФ.

УДОБНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕХ

Получить специальный кредит на образование может любой студент в возрасте с 14 лет. Для этого заранее нужно заключить договор об оказании платных образовательных услуг с учебным заведением, в который он планирует поступать.

Подать заявку на кредит можно на сайте банка РНКБ! В среднем решение по заявке принимается банком не более, чем за 10 минут. Для заключения кредитного договора и отправки денег в учебное заведение обратившись в офис банка при себе нужно иметь российский паспорт, номер СНИЛС и договор с учебным заведением. При условии, если заемщику меньше 18 лет, нужно предоставить письменное согласие одного из родителейи свидетельство о рождении.

Сумма кредита может быть разной и варьироваться в пределах от 10 тысяч рублей до пяти миллионов. Однако она не может выходить за рамки стоимости обучения.

Еще одним удобным фактором является то, что кредит легко можно взять для любого периода учебы и для любой формы обучения: очная, заочная, смешанная и даже дистанционная.

- Благодаря поддержке государства жители нашей страны смогут получить образование своей мечты на максимально комфортных условиях. Заявку на получение образовательного кредита можно податьна сайте банка, - рассказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

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