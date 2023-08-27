Насмешница Фаина Раневская: какие «ляпы» напоминают о великой актрисе в Крыму

Фаина Раневская подарили свою фотографию Центральному музею Тавриды. Фото: tavrida-museum.ru

27 августа 127 лет со дня рождения неподражаемой актрисы, чей образ воспринимается исключительно через афоризмы и байки.

Реплика Ляли, просившей Мулю ее не нервировать, вошла в историю нашего кино («Подкидыш», 1939). Фото: кадр из фильма

«Муля, не нервируй меня!» - одно из выражений неподражаемой Раневской, которое до сих пор цитирует народ. Безобидный набор слов, чего не сказать о других крылатых выражениях великой актрисы.

За Фаиной Раневской прочно закрепилась слава остроумной и бесцеремонной насмешницы. Самое удивительное, что даже то, что напоминает о великой актрисе в Крыму, видимо из-за ее сложного характера, можно отнести к разряду ляпов.

ФОТО С ПОДВОХОМ

В Центральном музее Тавриды хранится две фотографии Фаины Раневской, которые она лично подписала.

К подлиннику с дарственной надписью «Привет товарищам Крымского краеведческого музея. 79 г. Раневска» нет никаких вопросов, если не считать недописанной буквы.

- Автограф «Раневска» - без буквы «я» - то ли спешила актриса, то ли расписалась, как «Пани Валевска» - так назывался модный в ту пору парфюм, - считают эксперты музея «Таврида».

На фото актриса уже немолода, хотя в Крыму она работала в возрасте 23-27 лет. Фото: tavrida-museum.ru

Фаина Раневская лично подписала снимок. Фото: tavrida-museum.ru

Второй же снимок, который является копией, вызывает недоумение. Фаина Раневская обозначила, что она изображена во время работы в Крыму. Но на этом фото ей не меньше 40+.

Крымский академический русский драматический театр Им. М. Горького. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- В Первом Советском театре, бывшем Дворянском, ныне Русском драматическом театре имени Максима Горького, актриса играла, когда ей было 23 – 27 лет (с 1919 по 1923 года, - от авт.), а с фотографии на нас смотрит дама, мягко говоря, более старшего возраста, - отмечают крымские исследователи.

Они считают, что возможно, извечная юмористка Фаина Раневская пошутила, подменив фотографию на более позднюю, чтобы подчеркнуть, как она быстро повзрослела, живя в Крыму. Ведь в те года шла Гражданская война. В какой-то момент ее нервы не выдержали кошмарных событий военно-революционного времени, случился нервный срыв. Историки предполагают, что скорее всего в чувство ее приводил психиатр Наум Балабан.

А может быть, у Фаины Георгиевны в тот момент не было под рукой подходящей фотографии, и она подписала эту?!

- Теперь мы уже не узнаем правды, но ведь не в этом дело - главное, что в наших фондах есть фото бессмертной артистки с ее автографом, и память о Фаине Георгиевне живет и еще долго будет жить в сердцах крымчан, - считают в Тавриде.

Остается добавить, что столь ценные экспонаты «раздобыла» в Москве одна из бывших сотрудниц музея.

ПАМЯТНАЯ ДОСКА С НЕДОЧЕТАМИ

Памятная доска на улице Самокиша, 16 в Симферополе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе фасад одноэтажного дома на улице Самокиша 16, украшает памятная доска, на которой написано:

- В этом доме с 1918 по 1923 гг. совместно с семьей своей наставницы, заслуженной актрисы РСФСР Анисимовой П.Л. (Вульф) проживала одна из величайших актрис XX века Фанни Гиршевна Фельдман-Раневская (1896-1884).

Здесь же подпись под ее портретом надпись - «Народная актриса СССР Раневская Фаина Георгиевна».

Вроде все чинно и благопристойно, но не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы найти явные недочеты.

Прежде всего нужно отметить, что в природе не существует таких званий, как «Заслуженная актриса РСФСР» и «Народная актриса СССР». Здесь слово «актриса», нужно заметить на «артистка».

«Фанни Гиршевна Фельдман-Раневская» - тоже вызывает вопросы, ведь у актрисы просто никогда не было двойной фамилии.

Так сейчас выглядит дом, где жила Раневская в Симферополе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Кстати, в этом доме теперь находится государственное учреждение и здесь ничто не напоминает о людях, которые здесь жили до войны.

КЕРЧЬ ЗАМЕНИЛИ ЮЖНЫМ БЕРЕГОМ КРЫМА

Телесериал снимали в Никитском саду. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

В Крыму два года тому назад снимали сюжеты для телесериала «Раневская». Киноплощадкой стал Никитский ботанический сад. Роль легендарной актрисы доверили Мариэтте Цигаль-Полищук, дочери известной российской актрисы Любови Полищук.

- Когда будете смотреть сериал «Раневская», присмотритесь внимательно к эпизодам про Керчь. И увидите, что в кадре не керченский театр, а летняя эстрада Никитского ботанического сада, - такие советы дают крымские любители сериалов.

Подмена – вынужденная мера, потому что здания, где осенью 1916 года, артистка, которую тогда еще звали Фанни Фельдман, играла роль кокетки-соблазнительницы, нет и в помине.

Не сохранился и банк, который запросто мог стать местом паломничества фанатов Раневской. В этом банке актриса получила перевод от мамы - спектакли не имели успеха, жить начинающей артистке было не на что, и от голода ее спасала родня. Но едва она вышла на улицу, как штормовой морской ветер выхватил из рук банкноты. Ценные бумажки замысловато закружили в воздухе.

- Как красиво летят! – воскликнула артистка.

Унесенные деньги можно считать платой за фамилию актрисы, под которой она вошла в историю театра и кинематографа.

Очевидцы происшествия, которое так поэтически восприняла актриса, сочли, что она здорово похожа на героиню пьесы Чехова «Вишневый сад» Любовь Андреевну Раневскую. И когда возник вопрос о псевдониме, то Фельдман стала Раневской.

- Когда мне позже пришлось выбирать псевдоним, я решила взять фамилию чеховской героини. У нас есть с ней что-то общее, - написала позже в мемуарах актриса.

А вот Евпаторию, также, как и Париж, в телесериале и вовсе «заменили» Выборгом, где киногруппа отработала «вокзальные» сцены на местном вокзале.

МУЗЕЯ НЕ БУДЕТ

Крыму повезло, в том плане, что он стал местом актерского становления Фаины

Раневской. Хорошо бы и музей организовать по этому замечательному поводу.

- Непременным основанием для создания музейного учреждения любой формы собственности является наличие достаточного количества культурных ценностей соответствующей тематики, - объяснили в Минкульте Крыма.

Но экспонатов маловато – две фотографии в «Тавриде», да и стенд в драмтеатре имени Максима Горького.

- Учитывая вышеизложенное, открытие в Республике Крым музея Фаины Раневской в ближайшее время не представляется возможным, - резюмировали в ведомстве.

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