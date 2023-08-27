Утонули 28 человек: в МЧС Крыма подвели итоги уходящего летнего сезона

Все погибшие купались в запрещенных местах, 90% находились в состоянии алкогольного опьянения Фото: Анна КИРИЕНКО

За летний период 2023 года в Крыму зарегистрировано 35 происшествий на воде, 28 человек погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Все погибшие купались в запрещенных местах, 90% находились в состоянии алкогольного опьянения.

– На оборудованных пляжах полуострова крымские спасатели своевременно оказывали помощь отдыхающим. Результатом их работы стали 18 спасенных жизней, – говорится в сводке.

Сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) проведено более 700 патрулирований береговой линии полуострова, составлено 215 административных протоколов. Отмечается, что в основном судоводители нарушали правила обеспечения безопасности людей в пути следования (статья 11.10 КОАП РФ, предусматривает штраф от 500 до тысячи рублей).

– Летний сезон подходит к завершению, но работа Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым продолжается, ведь впереди начало «бархатного сезона», – добавили в чрезвычайном ведомстве.

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