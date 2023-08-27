Хуснуллин: по трассе «Таврида» проехало уже более 13 млн автомобилей

Восьмой этап строительства «Тавриды» близится к завершению. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

За три года с момента запуска движения по трассе «Таврида» в сторону Крымского моста проехало более 13 миллионов автомобилей, из них более 11,2 миллионов - легковушки. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, передает пресс-служба кабмина.

Современная четырехполосная автомагистраль протяженностью 250 километров сократила время в пути из Керчи в Севастополь с целого дня до 2,5 часов. Вдоль трассы работают двенадцать многофункциональных зон дорожного сервиса с автозаправками, кафе, магазинами, детскими площадками.

– В составе трассы построено 19 разноуровневых развязок, которые обеспечили сообщение с существующими дорогами. Возведено 96 мостов и путепроводов, установлены автобусные остановки, а также смонтированы пешеходные ограждения, – говорится в сообщении.

Близится к завершению финальный, восьмой этап строительства «Тавриды», включающий реконструкцию дороги Севастополь – Инкерман. Ввести объект в эксплуатацию планируется до 1 декабря 2023 года.

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что запустить движение транспорта по восстановленной части Крымского моста планируют 15 сентября. Вице-премьер убежден, что движение будет открыто в этот день, если «не будет каких-то непредвиденных обстоятельств». По его словам, когда движение откроют, начнется восстановление той части моста, по которой сейчас ездят машины, там работы планируют завершить к 1 ноября.

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