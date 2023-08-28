Не успели доехать до больницы: в Крыму фельдшер «скорой» принял роды на обочине дороги

В составе группы было всего два человека. Фото: ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

На прошедших выходных в Крыму родился малыш. Он так торопился на свет, что не дал своей маме даже доехать до роддома - симферопольскому фельдшеру пришлось срочно принимать роды прямо в машине «скорой помощи».

- Девушка, 21 год! Схватки, примерно 39-40 недель. Срочно на выезд! – с такого звонка началось дежурство бригады скорой медицинской помощи подстанции № 2. В составе группы было всего два человека - фельдшер Александр Василенко и водитель Сервер Бекиров.

После экстренного сообщения 26 августа в 00:10 медики срочно выехали в район под Симферополем. «Скорая» приехала за считанные минуты.

- У пациентки была вторая беременность в сроке 39-40 недель и, чувствуя, что времени мало, она ожидала «скорую» на улице. В 23:50 неожиданно отошли околоплодные воды и началась бурная родовая деятельность, - рассказали КП-Крым в пресс-службе ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

Во время осмотра оказалось, что девушка находится в потужном периоде родов, а до родильного дома оставалось больше 10 километров. Ехать было еще долго, поэтому фельдшер попросил водителя экстренно остановиться. Александр развернул акушерскую укладку и начал принимать роды прямо в автомобиле.

- Уже в 00:35 на свет появился малыш, который громко закричал. По шкале Апгар, сразу после рождения состояние новорожденного было оценено в 8 баллов. Проведя необходимые манипуляции с малышом, фельдшер оценил состояние роженицы, - отметили в пресс-службе учреждения.

Хоть роженица была взволнована, но никаких отклонений показателей фельдшер не зафиксировал. Позже пациентку вместе с малышом перевезли в стационар. Сейчас молодая мама восстанавливается после операции.

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