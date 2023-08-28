В сентябре в Крыму и на Кубани пройдет второй Фестиваль здоровья «Энергия Юга»

Фото: rncb.ru

В Симферополе, Севастополе и Краснодаре второй год в офлайн-формате пройдет проект «Энергия Юга». Фестиваль здорового образа жизни будет проходить с 9 по 30 сентября. Главная задача проекта — создание комфортного пространства для всех, кто ведет здоровый образ жизни и выбирает всестороннее развитие.

Как отметили в банке РНКБ, который входит в группу ВТБ и является главным организатором фестиваля, жители других регионов России могут принять участие онлайн. Три недели подряд ежедневно все желающие смогут посетить творческие занятия, бесплатные тренировки, литературные чтения, мастер-классы по экологии и прослушать лекции о правильном питании. Потребуется только регистрация на сайте https://pro.rncb.ru/. Здесь же можно ознакомиться с полной программой фестиваля и посмотреть полное описание мероприятий.

За все активности, которые будут посещать участники, начисляются баллы. Их потом можно будет обменять на годовую фитнес-карту, билеты на концерт, спортивный велосипед или на другие интересные призы. Чем больше активностей, тем больше шансов получить ценный подарок.

Посетители также смогут участвовать в четырех городских проектах по ключевым направлениям фестиваля: спорт, здоровье, саморазвитие и экология. Например, можно проверить себя на прочность в онлайн-челлендже «Энергия спорта», где нужно будет подсчитать количество пройденных шагов, или же поучаствовать в эко-забеге «Чистая энергия» со сбором мусора. Кроме того, через инициативу «Поделись своей энергией» участникам проекта предлагают поддержать программу донорства. Также можно погрузиться в историю города с онлайн-гидом или освоить навыки финансовой грамотности в рамках проекта «Энергия города».

Вице-президент РНКБ Александр Козинкин напомнил, что социально-образовательный проект успешно дебютировал в 2022 году. К бесплатным спортивным знаниям и полезной информации о здоровом образе жизни получили доступ около 5 тысяч человек.

- Символично, что программа рассчитана на 21 день: это минимальный срок формирования новых здоровых привычек. Мы рады, что инициатива популяризации здорового образа жизни нашла живой отклик у горожан. Уверены, что в этот раз еще больше людей благодаря нашему фестивалю научатся заботе о себе и окружающей среде, - отметил Александр Козинкин.