Незаконные постройки в Ялте: Советы юриста, как не попасть впросак при покупке недвижимости

Если суд обязал застройщика снести незаконное строение, застройщик не может не выполнить это решение. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

На днях Ялтинский городской суд вынес решение о признании нежилых зданий в поселке Парковое самовольными постройками. А значит, они должны быть снесены. Это вызвало явное недовольство у некоторых ответчиков по делу. Они даже записали видеообращение в свою защиту. Очевидно, не все из них поняли суть происходящего. Мы попросили разъяснить все нюансы ситуации и ответить на самые насущные вопросы.

НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ СОБСТВЕННОСТИ?

Прежде всего нужно самостоятельно, а лучше с привлечением специалистов посмотреть все документы. На землю, назначение объекта, его безопасность. Проверить историю. Обычно граждане в первую очередь смотрят на внешнюю сторону вопроса и полностью доверяются риелторам. Низкая цена - повод для сомнений. Всегда за низкой ценой прячутся проблемы. Так и в этом случае, когда под видом реконструкции территории бывшего пансионата «Криворожский горняк» частные инвесторы построили комплекс зданий и не могут прийти к пониманию: жилье они приобрели или номера в пансионате. Теперь, когда заходит речь о размещении зданий в спортивно-туристической зоне, собственники утверждают, что это пансионат, однако в обращениях к властям взывают к защите своих жилищных прав. Такая неопределенность в утверждениях о правовом статусе сносимых зданий, в том числе со стороны собственников этой недвижимости, говорит о манипулировании обстоятельствами спора. Рано или поздно это должно было привести к печальному результату. В итоге намеренная противоречивость позиции собственников была оценена судом как недобросовестные действия.

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛОМ, СТОИТ ЛИ БЕЗОГОВОРОЧНО ДОВЕРЯТЬ?

Если «профессионал» замечен в скандалах, постоянно бравирует громкими званиями, связями с мифическими спецслужбами, доверенными людьми во властных структурах, проверьте. Он будет вам рассказывать, что через свои неформальные связи «наверху» решит все вопросы. На самом деле он будет тянуть время и деньги. Профессионалы просто работают. И, как правило, по крайней мере в юриспруденции, 90% - это правильное составление документов.

ВИНОВАТЫ ЛИ СУДЬЯ, ПРИСТАВЫ ИЛИ ЗАСТРОЙЩИК?

Собственники расстроены, что попали в такую ситуацию. Эмоционально реагируют, критикуют всех подряд. Но люди в сложных условиях всегда ищут единомышленников, общаются в чатах, обсуждают проблематику, хлестко высказываются. Они апеллируют к чувствам! Это нормально. Но суд - это слепая Фемида. Он видит только документы. И принимает решения на основании закона, исследования фактических обстоятельств дела, подтверждающих документов, а не эмоций. Его нельзя, увы, разжалобить. Почитайте решение суда. Один из экспертов, претендовавших на независимость своих суждений, одновременно представлял интересы ответчиков в суде, что строго запрещено процессуальным законом. Второй являлся близким родственником первого. А третий принялся отрицать знакомство с первым при наличии в открытом доступе информации об их совместной работе в прямом подчинении.

Какие специалисты готовили документы и насколько правильными будут их советы? Не направлены ли действия «консультантов» исключительно на то, чтобы судебные разбирательства продолжались бесконечно, услуги оплачивались вне зависимости от результата или хотя бы наличия для клиентов каких-либо перспектив?

СТОИТ ЛИ ДОВЕРЯТЬ ТЕМ, КТО БЕРЕТ ИНИЦИАТИВУ В СВОИ РУКИ И ВЕДЕТ ЗА СОБОЙ ЛЮДЕЙ?

Эти заводилы как раз ни за что не отвечают. У них, как правило, свои мотивы. Люди, отвечайте только за себя! Исходите из собственных интересов. Один человек в чате будет призывать к незаконным действиям - и все понесут ответственность! Если суд обязал застройщика снести незаконное строение, застройщик не может не выполнить это решение!

Не надо срываться на судебных приставов, полицейских, рабочих и представителей застройщика! Они, так же как и суд, руководствуются законом. Ни в коем случае не надо бросаться под экскаваторы, тем более вовлекать в это детей! Игнорируйте любые сомнительные призывы! Отбивайтесь в правовом поле.

ЗАКОННЫ ЛИ ОБРАЩЕНИЯ В СМИ?

Конечно. Но смотрите, как обстоят дела. Я покопался в сети и увидел тенденцию. Возможно, не все, но многие писавшие об этой ситуации - это СМИ с «репутацией». Владелец «Момента истины» Андрей Караулов признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента в России, и заподозрен в клевете, по сообщениям сетевых изданий. Часть СМИ находятся в недружественных государствах, что и немудрено, так как в суде фигурируют ответчики с Украины. Страна у нас большая, и все еще можно найти телеканал в дальнем уголке, который приедет с материка и на коммерческих условиях отработает сюжет. Все коммерческие публикации должны маркироваться текстом «На правах рекламы». Я не увидел такой маркировки ни разу! Можно, конечно, предположить, что несколько десятков интернет-ресурсов подхватили тему и синхронно, в один день, слово в слово у себя опубликовали новость из маленького поселка Парковое в Крыму. Но верится с трудом.

В РЕШЕНИИ СУДА УКАЗАН НЕКИЙ «ПАНСИОНАТ». КАК АПАРТАМЕНТЫ СТАЛИ ПАНСИОНАТОМ?

Суд не нашел доказательств, что в апартаментах велась курортная и оздоровительная деятельность, не говоря про медицинскую. Суд пришел к выводу, что нарушено разрешенное использование земельного участка и выявлено самовольное строительство спорных зданий.

ВАЖНО

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РИЕЛТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ КУПИТЬ «СПОРНЫЕ» ОБЪЕКТЫ. КАК БЫТЬ?

Конечно, каждый собственник сам выбирает, как ему распорядиться своей недвижимостью. Но чтобы еще больше не усугубить ситуацию, лучше проводить сделки с надежными покупателями.