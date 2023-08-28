В большинстве школ линейки пройдут внутри зданий, а на улице только при условии усиления охраны. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Крымские школьники с грустью осознают, что беззаботное время летних каникул подходит к своему логическому завершению, и скоро снова начнется школа. А значит, уже сейчас пора готовиться к новому учебному году. Правда, День знаний 1 сентября в Крыму снова пройдет не для всех.

1 СЕНТЯБРЯ В КРЫМУ 2023: КАК ПРОЙДЕТ

В этом году традиционная торжественная линейка состоится не для всех школьников, а только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе регионального Министерства образования, это сделано для того, чтобы максимально организовать безопасность мероприятия. В большинстве школ линейки пройдут внутри зданий, а на улице только при условии усиления охраны.

- Для 2-8 и 10 классов мероприятия пройдут в классных аудиториях, – добавили Минобразования.

Остальные школьники смогут собраться на торжественное событие в школьных аудиториях и провести классные часы.

ПОГОДА 1 СЕНТЯБРЯ В КРЫМУ 2023

Заметим, первый день осени порадует крымчан еще летней погодой. По всей территории полуострова воздух прогреется до 34-35 градусов со знаком плюс! Синоптики регионального гидрометцентра обещают жаркую погоду без осадков. Температура морской воды на побережье составит 25-26 градусов. Покупаться в честь начала нового сезона в самом теплом море можно будет в Ялте, Алуште, Евпатории и Севастополе.

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