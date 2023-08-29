Банк РНКБ занял первое место в рейтинге самых выгодных автокредитов наличными в 2023 году

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Автокредиты становятся более востребованными, поскольку можно приобрести машину сейчас, а оплачивать долг на комфортных условиях. Рейтинг наиболее выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса в 2023 году подготовил сервис Банки.ру. Первое место среди всех российских банков в нем заняла программа банка РНКБ, входящего в группу ВТБ, - «Автокредит наличными», которая была запущена весной этого года.

Эксперты Аналитического центра Банки.ру выбирали следующие параметры при составлении рейтинга — условия кредитования, обязательные к публикации на официальных сайтах банков в соответствии с требованиями ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Кроме того, аналитики сервиса учитывали другие важные критерии, которые позволяли потенциальному заемщику получить полное представление о процессе получения автокредита наличными в конкретном банке. Также учитывалась доступность, прозрачность процесса для клиента и выгодность условий продукта.

- Банк РНКБ активно развивает направление автокредитования и является активным участником государственной программы льготного автокредитования. C начала 2023 года РНКБ выдал около 2,5 млрд рублей кредитов на покупку автомобилей, - отметили в пресс-службе кредитного учреждения.

В банке также напомнили, что была запущена новая программа - «Автокредит наличными», в рамках которой можно купить подержанное или новое авто. Доступно приобретение машины у физического лица или в автосалоне, а также на интернет-площадках или аукционах на территории России. Первоначальный взнос при этом не требуется. Еще один весомый плюс - отсутствие обязательного страхования и справок о доходах. Процесс получения кредита упрощен, что экономит время и покупателям, и продавцам. Максимальная сумма такого автокредита - до 5 миллионов рублей, а срок кредитования - до 7 лет.

Ознакомиться со всеми условиями автокредитования и оформить заявку на получение кредита можно на официальном сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ 24/7».

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