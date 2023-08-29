Второй за сутки украинский беспилотник сбили над Черным морем

Дрон был перехвачен и потерпел крушение в акватории Черного моря Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Около 13:00 29 августа над Черным морем сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

– Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение в акватории Черного моря, – говорится в сообщении.

Это уже второй вражеский БПЛА, сбитый над Черным морем за последние сутки. Ранее стало известно об уничтожении украинского дрона российским самолетом морской авиации.

Накануне, 28 августа, над акваторией Черного моря в районе Крыма засекли два американских разведывательных дрона. На перехват выдвинулись два российских истребителя из состава дежурных сил противовоздушной обороны. После этого БПЛА изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки.

В ночь на 28 августа на севере и западе Крыма средствами противовоздушной обороны были сбиты два украинских БПЛА. Днем в понедельник у берегов Крыма средствами ПВО была уничтожена украинская крылатая ракета.

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