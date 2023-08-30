В Севастополе завершено расследование после гибели восьми человек на пожаре

Фигурантке грозит до семи лет лишения свободы. Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Уголовное дело о пожаре под Севастополем, в результате которого погибли восемь рабочих, направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 2 февраля в поселке Сахарная Головка. В третьем часу ночи на улице Нефтяная, 15 загорелась двухэтажная строительная бытовка. Внутри находились больше 100 человек. В результате восемь их них погибли. Это были рабочие, которые приехали на стройку трассы из разных российских регионов. В пресс-службе севастопольской прокуратуры отметили, что причиной смерти этих людей стало острое отравление угарным газом. Еще два человека попали в больницу. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В СК отметили, что заведующая хозяйством несла персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на участке. Однако этого сделано не было. Причиной пожара стала ненадлежащая эксплуатация электросетей. Завхозу предъявили обвинение. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигурантке грозит до семи лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Севастополе сгорел частный дом, погибла женщина (подробности)