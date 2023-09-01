Задушил двух бабушек ради 339 тысяч рублей: в Крыму на 20 лет посадили убийцу

Убийцу отправили в колонию строгого режима Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Крыму 38-летнего жителя Судака признали виновным в убийстве двух родственниц и разбое. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла вечером 27 ноября. Пьяный мужчина решил завладеть имуществом своей бабушки и ее сестры. Женщины жили в одной квартире в Евпатории. Крымчанин приехал к ним в гости, и родственницы пустили его в свое жилье. Сначала мужчина задушил 88-летнюю бабушку, с которой остался наедине. После этого фигурант аналогичным способом расправился с ее 96-летней сестрой. Затем убийца обыскал квартиру и нашел там 339 тысяч рублей. Взяв деньги, мужчина скрылся.

Об убийстве стало известно только через несколько дней. Женщины не выходили на связь, и родственники обратились к правоохранителям. Силовики нашли обвиняемого, и он признал свою вину.

– Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – отметили в прокуратуре.

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