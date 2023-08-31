В Крыму гонялись за полицейским с килограммом наркотиков

В машине у сотрудника ОМВД России по Советскому району нашли килограмм наркотиков. Фото: МВД по Республике Крым

В Крыму полицейские задержали коллегу с килограммом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Уточняется, что сегодня, 31 августа, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Белогорскому району подали сигнал об остановке водителю автомобиля ВАЗ-21012, однако тот проигнорировал их требование и попытался скрыться. Стражи порядка настигли нарушителя недалеко от села Пруды Советского района, за рулем ВАЗа находился 28-летний мужчина. В багажнике автомобиля полицейские нашли около килограмма высушенных частей наркосодержащего растения.

– Установлено, что автомобилем управлял сотрудник ОМВД России по Советскому району, – говорится в сообщении.

На место были направлены сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности, инспекции по личному составу МВД по Республике Крым, проинформировано подразделение Следственного комитета. Собранные материалы передадут в следственные органы.

– При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, – подчеркнули в МВД,

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